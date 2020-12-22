【日盛投顧】指數帶量下殺跌破10日線

◆盤勢分析

1. 美國新一輪刺激法案即將通過，使得美股拉尾盤，亞股今日呈現拉回震盪，台股加權指數周二跳空開低，午盤傳出本土疫情再起，指數聞訊下跌，收盤呈現帶量下殺跌破 10 日線；OTC 指數跌幅比集中市場小。盤面資金聚焦防疫群、原物料及部分集團相關個股，終場指數下跌 207.50 點，跌幅 1.44%，收在 14，177.46 點，成交金額為 2，904.16 億元。三大法人合計賣超 118.42 億元：外資賣超 99.87 億元、投信賣超 5.08 億元、自營商賣超 13.47 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：帶量下殺，短線仍要提防再探低點。

(2)、均線：跌破 10 日線，支撐為 14，000 點附近，壓力為前高 (約 14，427 點) 附近。

(3)、技術指標：日 KD 再度死亡交叉，短線仍要提防再度回測。

3. 櫃買指數下跌 0.89%，收在 177.76 點。短線支撐為 173 點附近，壓力為 182 點附近。

4. 台股選股方向可留意資訊軟體、IC 設計、防疫股、造紙、鋼鐵、紡織。

防疫概念股因疫情再度轉強

1. 防疫股：新冠疫情本土案例再起，相關防疫股成為盤面資金追補族群，口罩股 1325 恆大、9919 康那香、6504 南六等個股股價急拉至漲停；生技族群的相關檢測廠 4171 瑞基、6598ABC-KY、1760 寶齡富錦等相關股皆呈現大漲。

2. 塑化：受惠於 ABS、PS 系列產品報價仍持續走升，1309 台達化 11 月營收再創今年新高，股價經整理後，周二再度轉強並攻上漲停，帶動同為集團股的 1304 台聚及 1308 亞聚周二股價盤中同樣攻上漲停。

3. 鴻海集團：2317 鴻海印度廠將試產 iPhone12，規劃兩個月內出貨首批「印度製造」iPhone12，加上很可能因蘋果轉單拿下 3231 緯創原有的訂單，股價轉強再創波段新高，另外同為集團的面板股 3481 群創也連帶受惠，股價同樣創今年新高，在年底集團作帳的效應下，股價維持相對強勢。

4. 操作建議：全球疫情再起，台灣再度出現本土型案例，也拖累台股周二呈現帶量下殺，短線上我們認為指數仍要提防再度回探低點，操作上建議勿過度追高，降低持股比重，選股佈局上可留意資訊軟體、IC 設計、防疫股、造紙、鋼鐵、紡織等。