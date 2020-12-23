日盛投顧 2020年12月23號8點18分

◆盤勢分析

1. 美國國會通過新一輪 9000 億美元刺激計畫的利多，但變種 COVID-19 病毒使得各國確診數增加，美股也因此遭到拖累，所幸靠著 APPLE 一之獨秀撐住科技股指數，終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.67% 至 + 0.51%，其中那斯達克指數表現最強，台積電 ADR 下跌 0.85%，聯電 ADR 下跌 3.09%，APPLE 上漲 2.85%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：帶量下殺，短線仍要提防再探低點。

（2）、均線：跌破 10 日線，支撐為 14,000 點附近，壓力為前高 (約 14,427 點) 附近。

（3）、技術指標：日 KD 再度死亡交叉，短線仍要提防再度回測。

3. 櫃買指數下跌 0.89%，收在 177.76 點。短線支撐為 173 點附近，壓力為 182 點附近。

4. 觀盤重點：全球疫情再起，台灣再度出現本土型案例，也拖累台股周二呈現帶量下殺，外資期貨淨空單再度增加，短線上我們認為指數仍要提防再度回探低點，操作上建議勿過度追高，降低持股比重，選股佈局上可留意資訊軟體、蘋概股、防疫股、造紙、鋼鐵、紡織等。

5. 由於英國新冠肺炎疫情趨於嚴峻且我國 22 日新增一例本土病例，新冠肺炎疫情下的受惠股如口罩、額溫槍、新冠抗原快篩試劑供應鏈全部反彈。台股防疫供應鏈個股今年大發利市，口罩、額溫槍價格水漲船高，推升 1325 恆大、9919 康那香、3373 熱映、6504 南六、1732 毛寶等個股今年業績大幅成長。

6. 伴隨石化廠歲休、需求增溫拉抬，遠東區 AN、MMA 報價持穩墊高，續創波段高點，其中 AN 攀揚 65 美元、每噸 1,725 美元，MMA 也小漲 5 美元，報價達 1,675 美元。在成本、歲休支撐下，明年第一季有望持穩看漲，1301 台塑、1314 中石化營運加分。

7. 晶圓代工產能供不應求，訂單能見度直達明年第二季底，除了龍頭大廠表明不漲價，包括 2303 聯電、5347 世界先進等已針對第四季 8 吋晶圓代工急單及新增訂單調漲價格。由於美國發布中芯禁令後，8 吋晶圓代工產能缺口持續擴大，韓國 8 吋晶圓代工廠東部高科（DB HiTek）將調漲 2021 年晶圓代工價格 10～20％，法人預期 2303 聯電、5347 世界先進、6770 力積電等可望跟進調漲 2021 年上半年價格。

8. 全球筆電代工龍頭 2382 廣達集團驚傳員工染疫，時值疫情催動筆電等宅經濟終端裝置大缺貨，廣達集團染疫對出貨可能有影響更震驚業界。有業界人士形容，此事不僅讓台灣連續 253 天無本土病例紀錄破功，全球筆電供應鏈更面臨「軍火庫失火」，恐導致筆電供給更雪上加霜。

