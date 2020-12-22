跟進金金併？玉山金：先把自己做強 目前無併購計畫

富邦金 (2881-TW) 日前宣布啟動金金併、擬收購日盛金 (5820-TW)，由於玉山金 (2884-TW) 也符合金金併資格，是否跟進備受矚目，玉山金總經理陳美滿今 (22) 日表示，目前為止玉山想把自己先做強，所以目前為止沒有金金併計畫，也沒有尋找併購標的。

對於自我成長速度會不會過慢？陳美滿表示，現在沒有金金併計畫，但不管是併購、策略聯盟、自我「有機成長」都是玉山金很重要的策略，以目前來講，這個時間點，因為覺得面臨的環境較複雜，要併購的話一定要有互補或有更好的機會才會考慮。

陳美滿進一步指出，未來不管是金融環境還是社會環境，如疫情，要併購的話不會在此時刻，此時刻對很多金融機構來說，都必須面對自己的資產負債、如何抵禦低利率、因應疫情等，因此要擴張前要把自己先做強。

陳美滿表示，主管機關已經把玉山金排在足以可以去併購別人，有一定的資格合規，但大不是最好，大以外，還是必須好，好跟大之間會做策略上的選擇，企業不是只有短期，玉山是短期跟長期兼容並蓄。

什麼時間是發動併購的好時機，陳美滿指出，一定要符合國際上的規模時，才會做這方面的規劃，玉山應該是不錯的銀行，但我們重視的不是只有財務指標、財務報表、CSR 報表，國際上大家越來越注重環境跟長線的部分，這些都做得好，是很重要的事，屆時玉山一定是跟顧客一起成長的一家金控。