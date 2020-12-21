投審會統計11月僑外投資達8.5億美元 歷年同期第三高

經濟部投審會今 (21) 日公布 11 月核准投資概況，11 月再核准英商 CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (UK) LIMITED 以新台幣 77.46 億元投資中租 - KY(5871-TW)，帶動單月核准僑外投資金額達 8.5 億美元 (約新台幣 241.51 億元)，為歷年同期第三高，累計前 11 月外商投資金額達 81.5 億美元 (約新台幣 2445.67 億元)。

投審會表示，前 11 月外商投資金額較去年同期減少約 20.17%，主因是去年荷蘭商美光 (MICRON) 以 660 億元增資台灣美光半導體、英屬維京群島商 KOHL 以 260 億元增資特許投資顧問公司等，墊高基期所致，統計今年前 11 月核准僑外投資件數達 3157 件，年減 14.63%。

陸資來台投資方面，投審會指出，前 11 月核准件數達 85 件、年減 37.04%，但投資金額達 1.23 億美元 (約新台幣 37.19 億元)、年增 31.49%，主因是港商鵬鼎國際增資鵬鼎科技、陸資投資人荷蘭商安世半導增資等帶動投資金額大幅成長。

對外投資方面，投審會分析，對外、對陸核准 (備) 投資件數皆呈衰退，分別核准 474 件、445 件，年減 24.52%、20.25%，但投資金額則均較去年大幅成長，主因是國巨 (2327-TW) 投資基美 (KEMET)、和碩 (4938-TW) 因收購鎧勝 - KY (5264-TW) 間接取得鎧勝暨大陸子公司日沛電腦配件 (上海) 等 8 家事業 100% 股權所致。

另外，投審會統計，今年前 11 月核准新設公司件數達 2043 件，投資金額約 4.95 億美元 (約新台幣 148.53 億元)，前 11 月核准新南向國家來台投資 482 件，年減 18.31%，投資金額為 3.53 億美元 (約新台幣 105.94 億元)。