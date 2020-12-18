〈麗臺法說〉顯卡訂單已看到下季 明年三產品線成長營運樂觀

顯卡廠麗臺 (2465-TW) 今 (18) 日召開法說會，展望明年，董事長盧崑山表示，顯卡需求強勁，受缺料問題，產能供不應求，能見度已看到明年首季，其中，消費性需求強過工作站，另外，麗臺明年也將著重發展 AI 雲端系統解決方案、醫療事業，看好三大產品線都將成長，明年展望樂觀。

麗臺顯卡產品供不應求，最大動能來自於比特幣飆漲，激勵挖礦顯卡需求強勁，也帶動麗臺前 10 月營運已轉虧為盈，盧崑山指出，消費性產品需求暢旺，推測就是受挖礦熱潮帶動，但仍在觀望此波需求可以持續多久，目前顯卡受零組件吃緊影響，仍供不應求。

展望明年，盧崑山看好三大產品都將成長，工作站顯卡需求穩健，估全年可望穩健成長，維持 10% 成長幅度，消費性顯卡需求也有機會維持雙位數成長幅度，另外，近年擴大布局的 AI 雲端系統解決方案、醫療事業也可望有顯著成長。

麗臺各產品營收占比，仍以顯卡為主要貢獻來源，占比達 80-85%，其中，工作站、消費性占比各半，系統產品占約 10-15%，醫療貢獻則不到 1%，地區別則以中國為主要市場，占比約 5-6 成，但若單以顯卡來看，中國市場占比達逾 6 成。

麗臺累計前 10 月稅後純益約達 170 萬元，每股純益約 0.03 元，全年營運轉虧為盈，法人估，麗臺 11、12 月也可望維持獲利，全年可望終結連四年虧損。