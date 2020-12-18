【Wen姐筆記】外資準備放假 內資摩拳擦掌！

台股昨日台積電上演秒填息之後翻黑，拖累大盤未能守住 14300 點，加權指數收盤也翻黑，以 14258.93 點作收，成交值縮至 2300 億元。外資現貨買超 29 億元，在台指期部分，淨空單增至 6886 口，進入「準放假」模式! 美股期待新一輪刺激法案出爐，激勵道瓊、那斯達克與標普等三大指數收盤續創歷史新高。台股部分，外資準備放假，內資摩拳擦掌接棒當家，只要指數維持多方控盤，狹幅震盪無礙，中小型股活潑度將大增! 關鍵點位仍為 14256、14282 與 14333 點。

多方要抓住控盤優勢，必須守穩 14256 點之上，14300 關卡兩端哨站為 14282 與 14311 點，將是多方北上升溫指標，只要能再度站穩 14333 點，多方挑戰新高企圖明確。後續重點為 14366 點與 14400 點城池，14400 點兩端哨站為 14385 與 14423 點，站穩後將往 14453 與 14500 點射門。14500 點兩端哨站為 14488 與 14520 點。

14256 至 14200 點城池間，為多方控盤必須守穩的位置，14200 點兩端

哨站為 14176 與 14216 點，14155 點為 14000 點關前最重要灘頭堡，如棄守需留意震幅擴大，恐回測 14100 點，兩端哨站為 14080 與 14122 點，14049 點可視為月線攻防前哨站關卡，如棄守需提防空方力道加重!

每年年底，外資放耶誕長假，對台股的影響為成交量能縮，但是此時也是內資趁機開始主導盤面，中小型股活跳跳! 大盤也許指數震盪空間受限，不過不佔權重的中小型股，內資主力上沖下洗，加快周轉速度，內資心態為先搶年底紅包再說! 投資人短線上如要追隨內資搶紅包，除了手腳要快，更要切記，爆量之後勿追高，否則內資主力下車換股，手腳慢的投資人不僅紅包沒搶到，還可能住進套房!(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)