台股5日線失而復得 三大法人土洋對作買超27.38億元

美股四大指數周三漲跌互見，台股今 (17) 日開高走低，儘管台積電開盤上演秒填息秀，可惜後繼無力，權值股普遍翻黑，加權指數終場下跌 45 點，收在 14258 點，驚險守住短均，三大法人呈土洋對作，合計買超 27.38 億元。

台股今日成交值續縮僅有 2277 億元，觀察籌碼動向，外資昨天大舉回補近 293 億元後，今日再加碼買超 29 億元；投信則轉為賣超 0.96 億元；自營商仍呈賣超，共賣 0.68 億元，三大法人合計買超 27.38 億元。

台積電今日除息 2.5 元，一開盤就順利完成填息，不過，盤中賣壓湧現後，股價陷震盪整理，終場收 508 元，小跌 0.4%；聯電持續受到資金追捧，漲幅擴大至 2% 以上，以 46.05 元作收；台塑、大立光、鴻海、中信金、廣達、和泰車等大型權值股均收黑。

半導體產品漲價潮持續發酵，記憶體控制晶片大廠群聯證實第 4 季已陸續調漲，最高達 20%，今日股價受激勵一度大漲逾 4%，但終場漲幅收斂至近 1%，鈺創、旺宏、力成等也都在盤面上表現。此外，面板供貨因日本電氣硝子 (NEG) 停電風波更加吃緊，明年第一季報價有望進一步上漲，友達、群創今日均漲近 2%，偏光板雙雄明基材、誠美材同樣表現亮眼。

在資金湧入下，比特幣 16 日強勢衝破 2 萬美元大關，一度飆上 21000 美元，改寫歷史新高紀錄，也激勵盤面上挖礦概念股走勢，包括撼訊、青雲、映泰、麗台等均攻上漲停，此外，承啟、技嘉、微星 、華擎、精英等都可望受惠挖礦商機，股價表現不俗。

法人表示，台股短線仍處橫盤整理態勢，美國聯準會仍大唱鴿調，資本市場由多方掌控，中長線維持正向發展，不過，下周外資休假去，成交量恐再進一步萎縮，投資人可留意集團股及投信的作帳行情。