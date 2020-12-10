央行協助中小企業 專案貸款申辦期限再延半年

台灣央行今 (10) 日宣布，自 4 月 1 日開辦中小企業貸款專案融通至今，金融機構受理金額已近 2200 億元，為持續協助中小企業強化營運動能，銀行受理申辦貸款期限將延長至明年 6 月 30 日。

央行指出，目前總融通額度為 3000 億元，而中小企業貸款專案融通實施迄今，金融機構受理金額已近 2200 億元，至 9 月底全體銀行對中小企業放款年增率達 12.5%，顯示有助中小企業取得營運所需資金。

鑒於全球疫情升溫，為持續協助中小企業強化營運動能，央行修正本專案重點，(1) 銀行受理中小企業申辦貸款期限，由 109 年 12 月 31 日延長至 110 年 6 月 30 日，(2) 銀行自 110 年 1 月 5 日 (含) 以後，向央行申請核撥案件，其融通期限得至 110 年 12 月 31 日，同時，銀行新承作案件，適用央行優惠利率期限也得至 110 年 12 月 31 日。

央行強調，除開辦本專案外，近期以座談或通函方式，籲請銀行善盡社會責任，引導資金配置於生產事業實質投資，以提高就業和國人所得，並於 12 月 8 日起進一步強化不動產貸款針對性審慎措施，避免銀行資金過度流向不動產放款。

央行說明，未來仍將視疫情需要，滾動檢討本專案貸款相關內容，並密切關注疫情發展和企業資金需求情況，於融通期限屆期前，檢討相關辦理事宜。