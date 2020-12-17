住宅地震險保額提高至1000億元 明年4/1生效

金管會今 (17) 日預告，住宅地震險承保限額將從現行的 700 億元提高至 1000 億元，而保戶無法拿到足額理賠的機率也從 0.6% 降至 0.27%，提高民眾保障，相關條文預計在 2021 年 4 月 1 日生效。

台灣地震頻率高，為避免 921 大地震後政府積極推動政策性保險，鼓勵民眾投保住宅地震險，據金管會統計，截至 10 月底止，全台共有 320 萬戶投保，總投保率為 35.78%，高於日本的 33%，是亞洲住宅地震險投保率最高的國家。

隨著投保件數逐年增加，住宅地震險的承保總額也持續提高，1996 年承保總額從 500 億元調高至 600 億元，1998 年承保總額提高至 700 億元，明年 4 月起承保總額進一步拉高至 1000 億元。

金管會表示，住宅地震險透過危險分散機制方式分擔風險，第一層由產險業共保，承保額度從 30 億元提高至 42 億元，換言之未來損失金額在 42 億元內全由產險業者負擔。

第二層則由地震保險基金承擔，以國內外再保市場或資本市場透過分散、自流方式，額度則從現行的 530 億元調降至 518 億元；至於第三層則由政府負擔 140 億元額度，當損失金額超過 700 億元，再由第四層地震基金負擔 300 億元。

金管會表示，目前的住宅地震險給予房屋全損後，每戶 150 萬元理賠，當損失金額超過 700 億元，則由保戶平均分擔差額部分，估算無法拿到不足額理賠機率約 0.6%，明年 4 月提高額度至 1000 億元後，不足額理賠機率則降至 0.27%。