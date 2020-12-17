〈達興材料法說〉三大產品線都將成長 明年非顯示器比重上看1成

達興材料 (5234-TW) 今 (17) 日召開法說，董事長暨執行長林正一表示，今年三大產品線均有不錯進展，預期明年疫情趨緩、新品逐步放量，三大產品線營收都將成長，法人看好，達興材料擴大布局半導體、關鍵材料，明年非顯示器營收比重將上看 1 成。

林正一表示，達興材料今年仍以顯示器材料為主要項目，營收占比逾 9 成，半導體、上游關鍵材料則各占約 1-2%、2-3%，但今年布局均有顯著進展，新品陸續獲客戶認證，看好明年可望放量。

林正一指出，顯示器業務上，中國顯示器廠明年仍有新廠開出，可望為營運增添動能，也將持續優化材料成本、提升競爭力，不過，未來 3-5 年仍會著重擴大半導體、關鍵材料業務。

達興材料執行副總莊鋒域表示，從三大產品線分析，顯示器方面，將努力擴大市占，除了加速關鍵原物料自製外，也已布局電競、折疊式、MicroLED 產品，第 3 季也導入客戶驗證；半導體則著重封裝、永久材開發；至於關鍵材料則努力拓展上游關鍵技術。

達興材料前 11 月產品內外銷比為 61.4%、38.4%，11 月營收為 3.55 億元，月增 5.6%、年減 4.03%，累計前 11 月營收為 39.56 億元，年減 5.04%。