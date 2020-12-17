UUPON會員數創新高 9大股東增資到位啟動轉型計畫

UUPON 點數平台所屬點鑽整合行銷公司今 (17) 日宣布，第四季已達損益兩平，會員數甫衝破 400 萬名的里程碑，前景獲策略投資方看好，並已完成增資，下一階段發展─新型態商業策略轉型計畫也將啟動，目標創新台灣生活經濟生態系。

點鑽整合行銷說明，此次參與增資的 9 大股東依持股比重，依序有悠遊卡投資控股、富邦金創投、台新創投、神通電腦、全家便利商店、中華電信、神腦國際、玉山創投和傑思愛德威媒體。

2015 年 UUPON 上線以來，UUPON 會員持續成長，至 2019 年起，點鑽管理團隊重新定義「會員、點數、整合行銷」三方互動能夠產生的綜效，不再侷限會員累兌點傳統模式，至今已完成第一階段轉型。

點鑽整合行銷強調，近期總會員數突破 400 萬人，並完成增資，接下來將啟動第二階段發展計畫，不再侷限台灣市場，將透過 UUPON 點數核心推動國內外聯盟，進行線上活動、實體通路消費、參與問卷調查等行動，積累龐大精準數據，讓潛在消費者不再是陌生大眾，並成為點鑽的數據資產。

展望 2021 年，點鑽整合行銷將透過 UUPON「會員基礎、點數動力、數據融合」鐵三角發展策略，深化 UUPON 大數據應用，創造國際市調品牌整體效益，並達成轉盈目標。