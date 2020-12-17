研華夥伴峰會聚焦四大行業 強化智慧城市互聯生態圈

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (17) 日起舉辦為期 2 天的物聯網系列夥伴峰會「Advantech Connect」，聚焦智能服務與零售、智能物流、智慧醫療、智能建築等行業，探討以大數據、物聯網、雲端、AI、5G 等趨勢技術，强化智慧城市互聯生態圈。

研華引用最新 IDC 的報告，中國市場在智慧城市技術支出將持續增長，預計 2023 年將達到 400 億美元規模，主要投入項目包含可持續的基礎建設，數據驅動的治理方案以及數位化管理。

研華近年佈局聚焦智能建築、智能服務與零售、智能物流、智慧醫療等産業市場，基於研華 WISE-PaaS 物聯網生態系，衍伸各種以垂直市場應用爲導向，端到雲的軟硬體解决方案。

在端的方面，研華表示，硬體產品線涵蓋各産業專用電腦、各式傳感模塊，進行邊緣數據採集與運算，並提供智能設備遠程管理軟體 DeviceOn / iService，對部署在前線的設備進行實時監控與管理。

雲的方面，研華則結合 AIoT 與 WISE-PaaS 物聯網雲平台，針對垂直市場提供各式産業應用軟體 App，以數據賦能，驅動建築、服務與零售、物流、醫療行業的數位化轉型與升級，包括 StoreVue 零售門店管理，CCM 冷鏈管理，FMS 車隊管理，智能建築的戰情中心等管理方案。

此次論壇，研華也從四大行業包含智能服務與零售、智能物流、智慧醫療、智能建築；三大技術與產品趨勢包含工業移動、工業物聯平台、智能遠程設備管理等，與合作夥伴共同切入探討。