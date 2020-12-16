黑松飲料在台市占略增 再拿立頓即飲品5年合約

黑松 (1234-TW) 今 (16) 日由董事長張斌堂領軍召開法說會，黑松提出最新飲料產品在台市占率，今年前 9 月市占率 8%，略較 2019 年全年 7.9% 上升，在疫情的侵擾之下，張斌堂強調，成功並不重要，在逆境中求生才是最重要的；同時，黑松也順利拿下立頓常溫飲料 2021-2025 年的第二個 5 年續約案。

黑松 2016 年起代理立頓品牌，隨後銷量逐年上升，常溫奶茶在台市占率由 14% 擴大至 18%；同時，黑松與立頓在 12 月完成立頓常溫飲料續約案。

黑松目前自有品牌產品包括碳酸、茶類、運動補給、咖啡、果汁及瓶裝水，黑松財務處長杜居燦指出，依照經濟部統計資料顯示，2020 年台灣的整體膽場規模為 445.6 億元，其中茶類飲料規模 160.5 億元最大，而今年黑松前 9 月飲料產品在台灣市占率為 8%，較去年微幅增加。

黑松成立 95 年，張斌堂指出，今年黑松通路運作上確實做出變革，尤其強化虛擬通路上的強化，而黑松目前的三大重點在生活品牌、超越代理、進化銷售。

黑松 2020 年前 9 月營收為 68.69 億元，稅後純益為 7.18 億元，年增 4.94%，每股純益為 1.79 元。