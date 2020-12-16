◆盤勢分析

1. 美國新一輪刺激談判有望達成協議加上蘋果公司傳出明年上半年 iPhone 計畫增產 30% 的消息激勵市場投資人，終場美股四大指數均呈現上漲，漲跌幅介於 + 1.14% 至 + 1.41%，其中費半指數漲幅最大，台積電 ADR 上漲 1.48%，聯電 ADR 下跌 3.41%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量增下跌，短線不利多方，後續下跌須量縮才有利止跌。

（2）、均線：跌破 10 日線，下檔支撐為 13,800 點附近，上檔壓力為 14,300 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 向下開口擴大，短線仍要提防再度回檔。

3. 櫃買指數下跌 1.86%，收在 176.93 點。短線支撐為 172 點附近，壓力為 181 點附近。

4. 觀盤重點：台股周二出現帶量下殺，收盤跌破 10 日線，外資期貨淨部位持續維持淨空單，短線上我們認為指數在未出現量縮價止穩及外資期貨回補轉多前，仍要提防再下探低點的壓力，操作上建議選股不選市，切勿過度追高，選股佈局上可留意網通、封測、IC 設計、航運、造紙、鋼鐵、紡織等。

5. 全球新冠疫苗啟動運送，航空雙雄 2610 華航、2618 長榮航訂單來了。2610 華航昨（15）日證實，已陸續接獲多家疫苗業者洽詢載運計畫，目前正在積極安排中。全球新冠疫苗的空運需求開始釋出，國際航空運輸協會（IATA）統計，「光是提供全球 78 億人口每人一劑疫苗，就會填滿 8,000 架波音 747 貨機。」航空貨運運力將受到疫苗極大排擠，導致運價巨幅竄升，再創新高紀錄。

6. 旺季效應，加上大陸「禁廢令」，廢紙進口到今年底即將歸零，造成大陸紙廠成本墊高，大陸紙業龍頭玖龍最近帶動喊漲，本周宣布調漲各類工紙售價，漲幅介於每噸人民幣 50-100 元。此舉有利國內造紙廠營運向上，工紙大廠 1909 榮成是最大贏家，1907 永豐餘、1904 正隆等公司也將連帶受惠。

7.WiFi 6 產品需求暢旺，助攻供應鏈營運暢旺，其中，身為指標股的射頻 IC 廠 4968 立積自結 11 月稅後淨利 1.04 億元，大幅年增 4.71 倍，法人指出，WiFi 6 換機潮方興未艾，2021 年全球滲透率上看 4 成以上，包括 2455 全新、8086 宏捷科等概念股都將雨露均霑。

8.LME 期鎳價格 14 日上漲 306 元，每噸達 17,590 美元，漲幅 1.77％，攀至 14 個月來新高價。在鋼鐵製造商需求激增下，鋼市逐步走出谷底，法人指出，後疫情時代下，各國將大舉啟動基礎建設以提振經濟，可望助攻鋼市榮景延續至明年首季，不鏽鋼族群可望受惠。

9.CMOS 影像感測器（CIS 元件）廠 3530 晶相光在遠端辦公／教育效應下，推動消費性 IP CAM、USB 鏡頭等相關 CIS 元件出貨暢旺。

