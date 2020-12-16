羊毛出在羊身上！Uber新增加州駕駛福利 消費者買單

共享乘車公司 Uber (UBER-US) 將新增加州共享乘車和送貨的費用項目，以支付該州駕駛新增的福利成本。

經過 11 月公投的第 22 號提案獲得群眾支持，意味 Uber 和 Lyft 等藉由 App 媒合服務資源與需求的營運模式，將可不受今年初正式啟用全新勞工法案 《AB5》影響，可維持零工經濟獨立體的運作方式。

在捍衛第 22 號提案的過程，兩家公司曾強調，雖然不像《AB5》那樣慷慨大方，但也會增加駕駛享有的福利。本週 Uber 知會加州乘客，公司將提供新福利給駕駛和送貨員，包括最低工資的保證、傷害險和醫療津貼，其中成本由乘客支付的費用負擔。

Uner 在通知上提到，「您會在每一回享受搭乘或送貨服務時看到新增了一項加州駕駛福利費，讓這些福利和保障得以實現。」

Uber 回應媒體提問時表示，這些費用因地理位置和服務而異，以乘車服務來說，費用範圍自 30 美分到 1.50 美元不等，例如舊金山每趟乘車費用中有 30 美分、洛杉磯則為 75 美分屬於駕駛福利費。至於鮮食運送服務 Uber Eats，費用則自每趟 99 美分 (洛杉磯) 到 2 美元 (舊金山) 不等。

DoorDash (DASH-US) 發言人表示，公司不會收取統一固定費用，但也證實「正在研議自週三起小幅調漲加州的訂單服務費。」

該發言人也提到，DoorDash 正在考慮調整 Dash Pass 訂閱服務某些促銷活動，可能會影響某些顧客的價格，「公司將密切關注影響，並隨著措施持續實施進行調整。」

Lyft (LYFT-US) 尚未立即回應有關他們是否會採類似計畫以轉嫁加州駕駛新增福利成本的提問，但根據該公司網站，每一趟乘車都會向乘客收取「平台費」和「服務費」。

該網站指出，平台費為浮動金額，用以維持平台運作、更新 app 並保持社區成長，而服務費則是固定金額，用以支撐監管、安全性和營運成本。