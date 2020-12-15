【日盛投顧】指數回檔跌破10日線

◆盤勢分析

1. 美股科技股反彈上漲，但亞股周二普遍出現拉回整理，台股早盤一度開高挑戰站回 5 日線，但高檔賣壓非常沉重，尤其電子股成為周二殺盤的重心，成交量較前一交易日量增；OTC 指數跌幅比集中市場大。盤面資金轉往造紙、航運、鋼鐵及部分觀光內需相關個股，終場指數下跌 142.53 點，跌幅 1.00%，收在 14,068.52 點，成交金額為 2,749.19 億元。三大法人合計賣超 208.64 億元：外資賣超 165.2 億元、投信賣超 1.81 億元、自營商賣超 41.63 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量增下跌，短線不利多方，後續下跌須量縮才有利止跌。

(2)、均線：跌破 10 日線，下檔支撐為 13,800 點附近，上檔壓力為 14,300 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 向下開口擴大，短線仍要提防再度回檔。

3. 櫃買指數下跌 1.86%，收在 176.93 點。短線支撐為 172 點附近，壓力為 181 點附近。

4. 台股選股方向可留意網通、封測、IC 設計、航運、造紙、鋼鐵。

資金從電子轉往航運、鋼鐵、造紙

1. 造紙：工業用紙大廠 1909 榮成 2020 年下半年營運逐步轉佳，第四季旺季成長動能看旺，周二股價不畏大盤重挫之際，股價再創今年新高，也帶動相關造紙股 1905 華紙、1907 永豐餘股價均逆勢上漲，再創波段新高。

2. 航運：全球貨櫃輪市況佳，國際航運報價持續飆漲，龍頭股 2603 長榮股價周二再創波段新高，2609 陽明帶量上漲超過 3%，股價同樣再創波段新高；除此之外，資金也連動到航空股，2610 華航、2618 長榮航股價均出現帶量上漲創波段新高

3. 鋼鐵：隨著國際鋼市景氣回溫，2002 中鋼調漲第四季鋼價，鋼鐵股成為近期市場資金避風港，2002 中鋼及 2006 東鋼股價周二均再創波段新高，其餘小型鋼鐵股如：2007 燁興、2023 燁輝等股價均逆勢上漲，再創波短新高。

4. 操作建議：台股周二出現帶量下殺，收盤跌破 10 日線，外資期貨淨部位持續維持淨空單，短線上我們認為指數在未出現量縮價止穩及外資期貨回補轉多前，仍要提防再下探低點的壓力，操作上建議選股不選市，切勿過度追高，選股佈局上可留意網通、封測、IC 設計、航運、造紙、鋼鐵等。