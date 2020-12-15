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台股下殺142點回測月線 外資提款165億元 三大法人聯手狂賣208億元

外資今天提款165億元 三大法人聯手狂賣208億元。(圖：AFP)
外資今天提款165億元 三大法人聯手狂賣208億元。(圖：AFP)

紐約疫情升溫恐將二度封城，美股道瓊周一應聲走跌，台股今 (15) 日早盤翻黑下挫，電子、金融權值股全倒地，隨著賣壓逐漸出籠後，加權指數跌幅擴大，摜破 14100 點及 10 日線支撐，並回測月線，三大法人聯手賣超 208.63 億元，其中外資提款多達 165 億元。

台股今天下跌 142 點，收在 14068 點，成交值為約 2730 億元。觀察籌碼面，外資今天共賣超 165.23 億元，為連續 5 個交易日賣超；投信也終止連 6 買，轉為賣超 1.8 億元；自營商同樣呈賣超，共賣 41.62 億元，三大法人合計賣超 208.63 億元。

晶圓代工龍頭台積電持續遭到調節，今日翻黑下挫約 0.8%，收在 504 元，跌破 10 日線；聯電也在賣壓出籠後一路走跌，終場重挫 4.6%，收在全日最低 44 元；金融股再度成為空方狙擊標的，富邦金跌逾 3%，國泰金及元大金也有 1% 以上的跌幅。

盤面上，僅日月光投控、中租 - KY、智邦、巨大、宏碁、上銀等權值股仍表現強勢。此外，全球各國陸續啟動二次封城，市場恐慌情緒蔓延，富邦 VIX 伺機而起，今日開高走高，終場漲近 6%，收在 4.08 元，成交量也爆出 28.9 萬張。

在雙 11 檔期挹注下，富邦媒、網家兩大電商集團 11 月營收均繳出亮眼成績，雙 12 活動再延續買氣，兩檔個股股價回神，分別上漲約 3%、1%，表現抗跌。航空雙雄積極搶攻疫苗配送及空運市場商機，帶動股價走堅，華航一度亮燈漲停，長榮航早盤也漲逾 8%，但盤中漲幅均收斂。

法人表示，美股回檔整理，加上台股與季線乖離過大，多方偏保守，指數跌破短期均線，技術面進一步轉弱，台指期今年最後一次結算在明 (16) 日進行，尾盤可能出現劇烈波動，預期之後的外資動向將會更為縮減。

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