【Wen姐筆記】台股多空各自增援 準備大火拚？

台股昨日加權指數下跌 50 點，以 14211.05 點作收，成交值則明顯縮至 2352.23 億元。多空在火線區攻防，看似節制，雙方均嚴守各自防線，不過隨台指期結算在即，外資態度在現貨賣超 37.8 億元，但台指期淨空單卻攀高到 4622 口，而融資券則又雙雙攀高，1772 億元融資對上 151 萬張融券，多空各自增援，準備大火拚意味相當濃厚! 關鍵點位為 14155、14216 與 14282 點。

多空攻防的火線區主要 14200 點關卡，兩端哨站為 14176 與 14216 點，下方 14155 點則是 14000 點整數關卡的最重要灘頭堡，多方務必守住，才能避免回檔幅度擴大。如能守穩 14216 點，短多必須儘速站回 14256 與 14282 點，才有機會重新搶回控盤權。14300 點北方哨站為 14311 點，14333 過關，多方才有機會繼續往 14366 與 14400 關卡挑戰。

多方今天需要提高警覺的位置為 14155 點，務必守住，否則回檔幅度擴大，恐續往 14100 整數關卡回測，14100 點兩端哨站為 14080 與 14122 點，如再棄守 14049 點，14000 點兩端哨站為 13979 與 14014 點。如棄守則進入月線保衛戰。

台積電昨日成為壓盤指標，不過航運、鋼鐵以及具有漲價題材的電子零組件揭竿而起，讓指數維持區間盤整。距離外資耶誕與新年長假愈近，外資準備放假，對台股的著墨與交易都會降溫，往往內資就會抓住機會表現。而內資手法在盤面上，對個股的影響，強勢股往往會演出一波到頂，到頂後大量下車出貨，資金也同步轉進其他位階相對較低的族群個股點火。

總之，大盤在此一位階，因多方強攻慣性有所改變，投資人選股進場更需謹慎，尤其提防回檔幅度擴大。除非短多搶回控盤權，再度發動攻勢，否則投資人多方持股水位仍不宜滿倉。(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)

