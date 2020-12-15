〈能源盤後〉美疫苗接種開跑 原油登9個月高點 唯OPEC調降預期 縮限漲勢

週一 (14 日) 交易，原油期貨價格登上 9 個月來最高收盤價，係因美國開始接種新冠疫苗帶來支撐力，但 OPEC 需求前景下降，緩和了價格漲勢。

輝瑞 (PFE-US) 和德國 BioNTech (BNTX-US) 合作開發的新冠疫苗在上週五取得美國食品藥品監管局 (FDA) 批准在美國緊急使用後，週末已開始出貨。

Schneider Electric 全球研究和分析部門經理 Robbie Fraser 表示，「整體樂觀情緒與新冠疫苗近入接種的早期階段有關，這一直是原油上漲的關鍵動力。」

「儘管這一點讓市場能更明確預期長期需求和庫存返回正常化，但原油市場首先必須面對越來越挑戰的冬季，隨著新冠確診人數激增，需求的復甦腳步近期已經放緩，尤其是美國，且許多國家已實施或正考慮追加其他封鎖措施。」

OPEC 週一公布月報，調降其對 2021 年石油需求成長的預期，稱「明年上半年已開發經濟體的交通燃料前景，仍存有新冠病毒和勞動市場仍不明確的影響。」

OPEC 將 2021 年全球石油需求成長調降 35 萬桶 / 日，達每日 590 萬桶。OPEC 將 2020 年石油需求定為每日 8999 萬桶，自 2019 年下降 977 萬桶 / 日，略低於先前的估計。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 42 美分或近 0.9 %，收每桶 46.99 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 32 美分或 0.6%，收每桶 50.29 美元。

根據道瓊市場數據，WTI 原油期貨和 Brent 原油期貨均創 3 月初以來最高收盤價。

週一沙烏地阿拉伯吉達港 (Jeddah) 停靠的一艘油輪發生爆炸的報導也提供了油價支撐力。

Fraser 表示，油輪爆炸事件是葉門胡塞叛軍有關的最新破壞事件，而這背後有伊朗支持的影子。「據報導，伊朗正考慮加速提高原油產量，因預期在拜登政府的領導下，美國可能會返回 JCPA 核子協議。」

同時，據報導，另外，《華爾街日報》報導，參議院和眾議院議員正接近妥協達成新冠疫情紓困協議，該協議將 1600 億美元的州和地方援助及責任保護拆出來另立一套，以期年底達成協議，因此原 9080 億美元的紓困方案剩下 7480 億美元。然而，大眾對於能否達成仍抱持懷疑態度。

儘管如此，美國和其它地區新冠確診人數不斷激增，催生了新的封鎖限制，令人更加擔心能源需求和價格下降。

Oanda 市場分析師 Craig Erlam 指出，「德國進入更嚴厲的封鎖，且美國確診與死亡人數創紀錄，這是近期的下行風險，目前進入假期的軌道仍是錯誤走勢，這可能會造成未來幾週的下行壓力。」

「但因 OPEC + 保有彈性，下行風險可能有限。」

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