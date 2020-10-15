晶技9月營收、獲利同創高 前9月每股稅前盈餘3.82元

台頻率元件龍頭廠晶技 (3042-TW) 9 月營收 11.77 億元再創高，初估單月稅前獲利也以 1.8 億元改寫新高，月增約 9%，年增 86.82，前 9 月稅前盈餘 11.84 億元，年增 1.32 倍，每股稅前盈餘達 3.82 元。

晶技第三季稅前盈餘 5.07 億元，季增 22.97%，年增 92.85%，單季每股稅前盈餘為達 1.64 元。

晶技前 9 月營收達 78.15 億元，年增 30.33%。依照晶技目前手中訂單估算，9 、10 月營收將逐月成長，主要原因在於，晶技在台灣平鎮廠新增 5 條小型化產線，效益逐步發揮，未來也將再擴產。

晶技繼在 2020 年投入 15 億元擴充平鎮、寧波及重慶產能後，由於目前頻率元件設備採購前置期高達 8 個月，晶技已在今年提前訂購 4 條生產線，預計 2021 年寧波廠完成安裝，有助明年產能再提升。

董事長林萬興指出，進入後疫情時代，市場對包括 NB、平板及網通等遠距教學、辦公使用設備需求仍在成長，帶動晶技頻率元件銷售，同時，包括 5G 手機、WiFi 6 及 TWS 耳機等，對高階石英元件需求，尤其 5G 通訊基地台、網路建置完成之後， 將加速新一代的 WiFi 6 通訊環境建置，晶技預估，明年 WiFi 6 的市場滲率將高達 30%，由於 WiFI 6 對於石英元件需求頻點與目前不同，將引爆新一波需求。

晶技目前已著手開發 6G 通訊應用，小型化產品更開發到 1008 規格，並準備投入以半導體製程生產的 0806 產品。

林萬興指出，晶技積極佈署新產能與高階產品，就是看準日商無力擴充投資，目前晶技還能負擔財務狀況，因此加速布局，並及早配合客戶設計 (Design In)，搶得市場先機。