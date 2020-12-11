〈能源盤後〉美疫苗將現 Brent原油突破50美元關卡 9個月來首見

週四 (10 日) 交易，原油期貨價格收高，Brent 原油價格 9 個月來首次收盤突破 50 美元，係因美國新冠疫苗的進展可望提振明年經濟成長。

Brent 原油前一日微幅收高，而 WTI 原油溫和下跌，擺脫了大部分美國原油庫存激增帶來的壓力，這是自 4 月以來庫存最大單週上漲程度。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「即使美國石油庫存大增 1520 萬桶，石油價格依舊高漲。」

「原油市場正在超越數據，市場得到關鍵支撐，目前聚焦在疫苗的分銷上，這可能會導致需求激增，從而推動明年全球供應量回到正常水準以下。」

與此同時，Flynn 指出，石油市場也關注有關中國需求的報導，報導稱中國煉油廠運行率呈上升趨勢，可推測出中國需求超越了疫情爆發前的水準。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.26 美元或 2.8 %，收每桶 46.78 美元，為最近月契約自 12 月 2 日以來最低收盤價。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.39 美元或 2.8%，收每桶 50.25 美元。

根據道瓊斯市場數據，WTI 和 Brent 原油價格均為 3 月 4 日以來最高收盤價。

Axi 首席全球市場策略師 Stephen Innes 報告提到，「市場對疫苗的積極情緒已足夠控制市場。WHO 表示，隨著冬季鄰近，美國和加拿大每週新冠病例的增加成了問題，但美國現在離獲核准的疫苗越來越接近了。」

美國正在等待食品藥品監督管理局 (FDA) 審查輝瑞 (PEF-US) 和德國 BioNTech (BNTX-US) 合作的新冠疫苗之結果。英國週二已啟用該新冠疫苗。

WTRG Economics 能源經濟學家 James Williams 表示，即使疫苗很快在美獲得核准，但「仍需要數個月的時間，接種者人數才足以增加至可重建經濟的水準。大概要到明年 3 月或 4 月，我們才會看到新冠病例大幅下降。」

「到 5 月和 6 月，我們可能獲得雙重利多，即新冠病例季節性減少，以及人口很大比例已接種疫苗。」

然而，這樣的漲勢卻讓一些分析師感到沮喪。德國商銀大宗商品分析師 Eugen Weinberg 在報告中表示，「似乎便宜資金、良好的股市情緒以及疫苗帶動石油需求很快就會返回正常的期待，這些似乎都比現實重要。」

雖然原油庫存上升源自於進口大增，但汽油和蒸餾油庫存上升卻對燃料需求提供了令人不安的景象。

EIA 週三報導，12 月 4 日止過去 4 週整體石油供應量（需求的替代指標) 平均 189 萬桶 / 日，較去年同期下降了 7.5%。

其他能源商品

1 月交割的汽油期貨價格上漲 3.2%，收每加侖 1.3166 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.6%，收每加侖 1.4357 美元。

1 月交割的天然氣期貨價格上漲近 4.6%，收每百萬 Btu 2.553 美元。

EIA 週四公布，截至 12 月 4 日的一週，國內天然氣供應量下降 910 億立方英呎，超過預期，也大於 5 年平均下降程度 (610 億立方英呎)。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (12/4 止) 天然氣供應量下降 780 億立方英呎。