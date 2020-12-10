搭年底銷售旺季 聯想再推輕薄軍規筆電

電腦品牌大廠聯想今 (10) 日宣布推出全新 Yoga Slim 7i Carbon 軍規筆電，即日起在台上市，瞄準年底促銷旺季，鎖定都會時尚行動工作者或學生，可望同時符合工作、生活需求，聯想台灣區總經理林祺斌表示，聯想在全球仍維持領導地位，也看好明年商用、消費市場需求都將保持成長，短期也未有供應不順狀況。

林祺斌表示，近期整體筆電市場零組件供給確實有點嚴峻，但聯想在全球有 10-20 個生產基地，可以透過各個生產基地互相支援，因此，短期之內並不擔心有缺貨問題。

針對新品推出，林祺斌指出，新品有三大特色，包含輕薄、搭載英特爾最新平台、AI 人工智慧功能，可望提升生產力、行動力、續航力，也看好年底促銷旺季，將帶動新一波成長動能。

聯想表示，Lenovo Yoga Slim 7i Carbon 重量僅 966 克，通過軍規防摔測試，並搭載英特爾最新第 11 代 i7 處理器、Iris Xe 顯示晶片，也通過 Intel EVO 平台認證。

聯想並未針對單一市場公布營運表現，但根據聯想日前公布的第 2 財季財報，聯想智慧設備業務集團 (IDG) 繼續帶動集團增長，其中，個人電腦和智慧設備業務 (PCSD) 營收達 115 億美元，年增 8%，創下歷史新高，在全球筆電市占中，也以 23.6% 居全球個人電腦市場第一。