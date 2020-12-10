

◆盤勢分析

1. 因美國國會財政紓困案持續卡關，加上川普法律戰進入白熱化存，致使周三美股四大指數衝高後回落，收盤跌幅介於 - 0.4%~2.9%。美國指標企業多數下跌，特斯拉、AMD、NAVIDIA、美光、亞馬遜、FB、INTEL、台積電 ADR 跌幅皆超過 1%。

2. 台股周三晨間平盤開出，在 2409 友達、3481 群創推、2327 國巨、2492 華新科推升下，指數一路緩步走高，盤中創下 14427 新高價，終場收在 14,390.14 點，上漲 29.74 點。

3.OTC 指數同步走高，盤中創歷史高 183.87 點，收盤上漲 0.79%。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：9 日台股收小紅 K 棒，短天期均線呈現多頭排列。

(2)、量能：周三成交量 3097.18 億元，後續成交量仍須維持 5 日均量之上為宜。

(3)、技術指標：日 KD 指標黃金交叉向上，但 KD 值處於 80 之上高檔區。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 + 24.13 億元；外資 - 11.07 億元、投信 + 30.07 億元、自營商 + 5.12 億元。

5. 面板：12 月報價有望續漲，面板雙虎 2409 友達、3481 群創 11 月營收再傳佳績，股價再創波段新高；小面板 6116 彩晶稼動率衝高，10 月單月獲利爆衝，收盤股價勁揚 3% 以上。

6.DRAM、半導體、被動元件：美光調高本季獲利預估，帶動台灣 2408 南亞科挑戰 90 元大關、模組 3260 威剛轉強。6770 力積電上興櫃，股價大漲 77%，但 2330 台積電、2303 聯電，因 ADR 表現不佳，週三高檔震盪。

7. 被動元件：2492 華新科表示，預期未來被動元件供貨持續緊張，規劃明年設立高雄科學園區新廠，攻 LTCC 元件及車規 MLCC 產品，帶動 3152 景德、2327 國巨股價出量上揚，被動族群成為盤面強勢指標。

8.LED：MinI LED 螢幕開始面市，加上 11 月營收轉強，2448 晶電與 3698 隆達攜手上攻。

9. 矽晶圓：矽晶圓片吃緊，6488 環球晶、5483 中美晶、3532 台勝科維持高檔震盪，漲勢擴延到 3016 嘉晶、3707 漢磊。

10. 航運：市場傳出，水運局已同意於明年 1 月起，將每大箱（40 呎櫃）運價調升至 1,000 美元；歐洲及地中海航線，亦將於 12 月中，開徵 1,000 美元旺季附加費。消息激勵航運族群揚帆，2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海今持續上攻，成為台股周三上漲動能。

11. 操作建議：短線台股仍維多頭架構，但外資即將放長假，進出部位可能縮小，與 OI 出現多年未見的負部位，預判 12 月底持震盪走高機率大。短線可布局有新品發表的蘋果供應鏈 (5G 與高速傳輸)、聖誕節相關受惠股，另外在原物料方面可留意鋼鐵、塑化、航運。

12. 封測廠 11 月營收狂飆：受惠於 5G 智慧型手機出貨強勁，加上新冠肺炎疫情帶動遠距商機及宅經濟發酵，以及車用晶片需求急速回升，半導體封測廠營運看旺，3711 日月光投控公告 11 月集團合併營收 506.65 億元，6271 同欣電 11 月合併營收 11.17 億元，2441 超豐 11 月合併營收 13.30 億元，同步創下歷史新高。由於封測產能吃緊且價格調漲，業者看好明年第一季營運淡季不淡，訂單能見度已達第二季。

13. 環球晶與 Siltronic 正式簽訂商業合併協議：6488 環球晶昨 (9) 日召開董事會，決議通過由 100% 持股的子公司 GlobalWafers GmbH 以每 1 股支付現金歐元 125 元，收購 Siltronic 流通在外股份；環球晶圓與 Siltronic 結合後的事業體將更能互補地為股東創造最大利益。併購後預計產生的效益為：1. 預計產生之綜效將為環球晶圓的股東及客戶創造正面價值；2. 強化產品組合；3. 進一步強化財務與營運能力及業務規模；4. 更廣泛的客戶群。環球晶表示，這次併購案預定 2021 年下半年完成，併購案完成後，仍將維持 Siltronic AG 現有業務並繼續經營，建議拉回再行偏多操作。

14. 微星前 11 月業績史上最強：電競品牌廠 2377 微星受惠板卡、筆電等三大產品線業務齊揚，11 月營收再刷新 10 月高點、月增逾四成衝上 156.12 億元創下歷史單月新紀錄，同時亦拉抬今年前 11 月累計營收年增逾兩成、達近 1,340.48 億元，一舉超越歷年來全年度營收數字，成長目標提前達陣。