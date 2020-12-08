中國也揮「反壟斷」大刀 意在斬掉哪些根？

近年來歐、美政府頻頻針對谷歌、臉書等互聯網巨頭展開反壟斷調查，這股風潮也擴散到中國，阿里巴巴、騰訊、美團等剉咧等，但想向這些大咖下戰帖的公司，則看見一絲希望雀躍不已。

11 月 10 日中國市場監管總局發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》（以下簡稱指南），明確指出電商巨頭透過壟斷，限制了市場競爭，影響經濟發展，並禁止電商巨頭強迫商家與之簽訂「一貨不賣二主」之類的合約，為更多企業打開網路交易之門。

同時，監管當局接連約談阿里巴巴、騰訊、字節跳動、美團等 27 家互聯網巨頭，警告平台經營者若與第三方達成排他性協議，可能違反《反壟斷法》。消息傳出後，這些企業股價應聲暴跌，其中阿里巴巴、京東在港股跌幅皆逾 10%，美團與騰訊市值也減少幾十億美元。

中國藉著科技創新、大數據運算，網路經濟規模快速發展，相關企業迅速累積財富，並不斷透過投資入股和收購方式，將觸角延伸到行動支付、線上遊戲、雲端服務、快遞物流等領域，鞏固壟斷地位。

然而，這種看中誰就買下誰的「撿現成」模式，無論歐美、中國都一樣。擁有龐大資產的科技巨擘不再燒錢開發，導致手上的現金部位不斷提升，例如騰訊、阿里巴巴現金水位就達到千億元人民幣，新進者根本望塵莫及。

此外，騰訊及阿里巴巴還將業務拓展到市場創新投資。中國目前排名前十位的大型超市，就有 7 家被騰訊和阿里巴巴入股，甚至是控股。美團、滴滴打車等都是騰訊和阿里巴巴的知名投資案。它們分別又幾乎壟斷了中國的餐飲外賣和線上叫車產業。

在沒有反壟斷法規的約束下，掠奪性的定價是家常便飯，口袋深的公司只要一直壓低價格，只要等對手把錢燒光就可以，以阿里巴巴為例，旗下的雲端運算服務公司為了追逐客戶、搶市占可以任其長期虧損削價競爭，反正有集團賺錢的電子商務事業撐腰。

然而這正在侵害市場活力，也未中國埋下了巨大的金融安全隱憂。反壟斷指南實施後，這類補貼可想像必會被禁止，迫使公司必須提高商品服務價格，擠出利潤，甚至完全拆分掉相關事業。

《彭博社》報導指出，中國此舉目標像是清理甲板，為已經過了全盛時期的中國網路市場注入新能量，如果不清理一下，很難有人能與握有 600 億美元現金的阿里巴巴抗衡。更重要的是，這些「新血」更能配合中央的經濟與政治政策，包括更嚴格地管控資訊流與資金流。

不過回顧歷史，企業的壟斷行為很難終結，老巨無霸消失、也會誕生新巨無霸，例如 1990 年代美國對付微軟 IE 壟斷，分拆其瀏覽器與作業系統市場。十年後，有 Google、臉書在新領域展現獨裁；而微軟作業系統，仍穩占一席之地。

中國當局頒布指南，正是逐步探索規範的過程，可能得以成功絆住中國現有的網路巨人，使市場變得更加開放，也顯示趨利避害、保護消費者利益，已成中國網路的必然發展。