〈紐約匯市〉英鎊重貶 脫歐談判未果強生將赴布魯塞爾 美元兌日圓、澳幣走軟 

美國推出進一步財政刺激的預期持續抑制美元，美元指數周一 (7 日) 徘徊在兩年半低點前。英鎊兌美元、歐元雙雙重貶，歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 和英國首相強生周一表示，目前不可能達成新的貿易協議，不過強生將前往布魯塞爾談判的消息，帶動英鎊從盤中低點回升。

美國確診病例上升趨勢不止，但投資人更關注財政刺激前景。美國疾病管制預防中心 (CDC) 周一報告，美國因新冠肺炎死亡的人數已經超過 28 萬。

白宮國家經濟委員會 (NEC) 主任庫德洛 (Larry Kudlow) 周一表示，有關新一輪刺激的談判正朝正確方向邁進，川普政府和國會正接近達成協議。美國國會上周五就刺激談判取得進展，跨黨派議員正在努力完成 9,080 億美元刺激計畫的最後修改工作。

Western Union Business Solutions 資深市場分析師 Joe Manimbo 說：「市場預期刺激方案最終將與疫苗一起到來，期待這會帶動美國經濟復甦進入更快、更得以持續的軌道，這個發展對美元不利。」

此外，美國聯準會 (Fed) 可能在本月會議中對量化寬鬆 (QE) 政策做出更多調整。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 DXY 美元指數變動不大，報 90.795，距離上周五觸及的兩年半低點 90.471 不遠。

美元兌避險的日圓、瑞士法郎走貶，兌澳幣、紐元和挪威克朗等商品貨幣也走軟。

道明證券外匯策略全球主管 Mark McCormick 說：「對大多數人來說，問題在於這是不是美元下滑的開始，以及此題材是否會繼續發酵。正如我們在 2021 年全球展望中指出的，美元可能在 2021 年下滑，但不太可能呈現一條直線。美元的周期平均通常持續六年，而這次才剛剛開始。」

英鎊兌美元盤中一度貶至兩周半低點 1.3225 美元，兌歐元稍早重挫 1.1% 至 0.9121 英鎊，是逾六周低點。

馮德萊恩和強生遜周一透過聯合聲明表示：「由於關鍵問題上仍存在分歧」，目前不可能達成新的貿易協議。

不過，強生未來幾天將前往布魯塞爾，試圖縮減雙方兌公平競爭、治理和漁業的重大分歧，消息帶動英鎊收斂貶幅。

英國脫歐的擔憂提高了英國央行 (BOE) 未來幾個月實施負利率的可能性。根據 Refinitiv 的數據，目前貨幣市場定價顯示，2021 年 2 月前降息 10 個基點的可能性高達 30%，遠高於兩周前的約 15%。

截至周二 (8 日) 台灣時間約 6:00 價格：

美元指數來到 90.8750。+0.00%

歐元兌美元匯率報 1 歐元兌換 1.2108 美元。+0.00%

英鎊兌美元匯率報 1 英鎊兌換 1.334 美元。-0.05%

澳幣兌美元匯率報 1 澳幣兌換 0.7418 美元。+0.01%

美元兌加幣匯率報 1 美元兌換 1.2797 加幣。+0.00%

美元兌日圓匯率報 1 美元兌換 104.05 日圓。-0.01%