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台幣連闖4關觸及28.25元 終場升逾1角收28.521創23年新高

台幣連闖4關觸及28.25元 終場升逾1角收28.521創23年新高。(鉅亨網資料照)
台幣連闖4關觸及28.25元 終場升逾1角收28.521創23年新高。(鉅亨網資料照)

央行放手引發出口商恐慌性拋匯，新台幣美元匯率今 (4) 日再掀升勢，接連衝破 28.6、28.5、28.4、28.3 元四道關卡，最高來到 28.25 元，但央行尾盤仍出手調節，台幣終場收在 28.521 元，強升 1.47 角，創 23 年新高。

央行昨天冷不防放手，嚇壞出口商，新台幣美元匯價今天又以 28.43 元、升 2.38 角開出，在熱錢簇擁下，一度衝破 28.3 元關卡，強升逾 4 角，甚至一路往 28.2 元挺進，最高來到 28.25 元，央行「雙防線」策略已不復見。

不過，在收盤前半小時，央行依舊進場穩定匯率，新台幣美元收在 28.521 元，升值幅度收斂至 1.47 角，仍創下 23 年新高，台北外匯市場成交金額 15.65 億美元

市場掀起資金瘋狗浪，不僅台幣氣勢如虹，台股今天收盤正式站上萬四大關，並衝上 14132 點，改寫歷史新高紀錄，外資回頭買超台股 146 億元，與內資法人對作。

美元買盤持續空虛，央行棄守盤中 28.5 元防線，讓出口商相當緊張，外匯交易員早已預期央行會收手，但目前看不出央行的考量為何，也無法預測接下來的方向，但新台幣長線走勢仍偏多看待。

觀察今天主要亞幣走勢，新台幣美元今天升值 0.51%，輸給韓元的 0.79%；離岸人民幣升 0.19%；泰銖、新加坡幣分別升值 0.1%、0.05%；日圓則貶值 0.16%。

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