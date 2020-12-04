最高法院判決賀利氏上訴駁回 碩禾確定勝訴

碩禾 (3691-TW) 今 (4) 日公告，與美商賀利氏 (Heraeus Precious Metals North America Conshohocken LLC) 專利侵權民事訴訟一案，最高法院判決賀利氏上訴駁回，公司確定勝訴，第三審訴訟費用將由賀利氏負擔。

賀利氏在 2015 年 6 月 10 日首次向台灣智財法院向碩禾提起民事訴訟，主張碩禾販售的 590、590A、600、610 與 620 型號導電漿產品，侵害賀利氏中華民國第 I432539 號發明專利。

不過，智財法院在 2017 年 7 月 7 日一審宣判賀利氏駁回，並在 2019 年 5 月 23 日二審再度宣判賀利氏上訴駁回，但賀利氏仍在 2019 年 7 月向最高法院提起三審上訴。

碩禾今日也接獲委任律師通知，最高法院公告判決為賀利氏上訴駁回，第三審訴訟費用將由賀利氏負擔，隨著最高法院判決出爐，五年半來的官司也可望落幕，雙方競爭也回歸市場機制。

碩禾今年在中國正銀漿市占達 30%，與去年相近，為中國第二大供應商，僅次於杜邦；碩禾指出，儘管今年上半年整體太陽能市場停擺，但下半年隨著市況回溫，導電漿也陸續出貨，補回上半年業績缺口，預計今年正銀漿出貨量與去年持平。