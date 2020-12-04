【富蘭克林】甩開疫情衝擊，一周衝出好成績

富蘭克林華美 AI 新科技基金募集超夯

富蘭克林華美 AI 新科技基金於 11 月 23 日起募集，並於昨 (12/3) 日獲主管機關核准成立。截至 12 月 2 日止，募集規模已突破新台幣 91 億元，不受今年 3 月 (2020) 自新冠肺炎疫情之衝擊，基金募集熱度及詢問度超級火熱。

由於疫情的衝擊，上半年市場修正後，第二季經濟數據落底，第三季景氣自谷底翻揚，而富蘭克林華美 AI 新科技基金核心經理人黃壬信表示，由於抓對趨勢且引領市場方向，團隊將持續看好以 5G 基礎建設架構下，所引爆 AI 人工智慧的新一波工業革命及生技醫療發展結合的新趨勢，採科技與醫療雙投資研究主軸的 AI 新科技基金，將為投資人尋找新商機。

雖然今年全球市場深受 (Covid-19) 新冠肺炎疫情反覆影響，唯有科技與醫療表現持續不墜，黃壬信分析，疫情之後，如台灣能正常生活與運作的地區不多，其他地區不少人的工作、教育與生活皆受疫情影響，需改變生活方式，仰賴科技與網路結合，而 AI 人工智慧的發展題材多元如: 智慧交通、智慧城市、電動車、精準醫療等，新科技所涵蓋的次產業豐富，可以為投資人提供差異化的選擇機會。

今年 12 月 3 日核准成立後的富蘭克林華美 AI 新科技基金將積極進場布局，參與 AI 人工智慧與生技醫療雙產業的高成長，除以科技、醫療、電器等為布局重點外，更納入 5G、雲端、半導體、物聯網、AR&VR、精準醫療、智慧交通與智慧城市等新產業，透過佈局相關全球股票，並挑選最具投資價值及成長潛力的企業，以靈活且彈性布局方式，掌握最新投資趨勢。

富蘭克林華美投信建議，投資人不僅要抓準對的趨勢與對的方向，也應趁 AI 新科技應用起飛期，提早準備進場布局，或是利用定期定額方式投資 AI 新科技基金，持續做中長期投資理財規劃。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 。

本基金以多幣別計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。此外，本基金設有人民幣計價之受益權單位，鑒於人民幣匯兌仍受管制，大陸地區之外匯管制及資金調度限制均可能影響本基金之流動性，投資人應審慎評估。投資各類型 N 類型受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。

本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。本基金外幣計價之受益權單位，於銀行國際金融業務分行 (OBU) 或國際證券分公司 (OSU) 銷售者，其銷售對象以非中華民國之居住民為限。。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之相關費用，已揭露於基金公開說明書中，本基金公開說明書備置於經理公司及其基金銷售機構營業處所，投資人可免費索取，或至公開資訊觀測站（mops.twse.com.tw）及經理公司網站（www.FTFT.com.tw）查詢。