疫苗利多 價值投資正夯 從巴菲特最新持股一窺投資密技。

攤開波克夏海瑟威公司 (BRK.B)向美國證監會（SEC）提交的最新持股報告顯示，前 10 大持股佔比將近 9 成，前三名為蘋果 (AAPL)、美國銀行(BAC) 與可口可樂 (KO)，本季加碼美國銀行(BAC) 超過 9%；而可口可樂 (KO) 是股神 - 華倫 · 巴菲特 (Warren Buffett) 持有最長的愛股，最早的買進紀錄是在 1987 年黑色星期一股災後買入，目前價值已高達 197 億美元，加上股利，已不知翻了幾倍，充分顯示出其價值投資人的特性：尋找具護城河的企業，並在市場價格低於其企業內在價值時買入，接著長期持有。

價值投資在 1930 年代由班傑明・葛拉漢和大衛 · 陶德提出，再由巴菲特發揚光大。但是，近年來美國市場多由成長股當道，代表成長股的指數普遍出現翻倍的亮麗績效，但代表價值股的羅素 1000 價值型指數自 2017 年以來的漲幅則不到 10%。

然而，在輝瑞 (PFE) 與 Moderna (MRNA)先後於 11 月上旬宣布其研發的疫苗分別具備 90% 與 94.5% 的有效度 (Vaccine Efficacy) 後，市場開始出現將資金轉進價值股的呼聲，華爾街分析師建議，可將部分資產配置於疫情受害族群，且價值股更具有現金流的特徵。

股神說過，投資生產自己愛用產品與品牌的企業，因此就算將近 90 歲的他，每天都還在喝可口可樂，維持隨時留意其營運狀況的習慣，在投資與生活之間保持一種獨特的樂趣。而早年不投資科技股的巴菲特，目前最大持股卻是蘋果 (AAPL)，這麼大部位也是經過近年逐漸買進累積的結果。這也告訴我們，美國市場中這類被投資者廣為認可的優質大型企業，其服務、產品與品牌早已獲得大眾認同，如下表永豐金證券「豐存股美股」前十名熱門申購標的，加上美股 1 股就可買的特性，極適合定期定股的投資人作為存股標的，可以減少買在相對高點的風險、減輕股價波動對心情的影響，還可享受複利的成效，達到長期投資的效益。

對投資人來說，不管是識別內在價值、保持安全邊際，或是辨識有價值的企業，都深具挑戰性，尤其是在股價震盪之際，要不受市場的影響，更是難上加難，所幸定期定股讓價值投資變得更簡單，因為投資人可以從市場認同的大型權值股中，挑出自己喜歡的企業，再透過定期的買入來享受長期複利的投資效益。有了定期定股這個策略工具，你，也可能是下一個股神！

永豐金證券推出「3 步驟完成存股申購」，透過存股分散風險：只要選好標的、設定好日期、股數，就能輕鬆完成定期存股程序。近期更推出存美股「手續費超優惠」，存美股手續費為 0.3%，手續費低收調降為 1 元，小資也能輕鬆負擔！

>> 領取美股秘笈，「定期存美股」無痛學習從這裡開始！