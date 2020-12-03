〈醫療科技展〉蔡英文：將加速推動兩大工作 強化產業國際競爭力

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2020年12月3號10點41分

醫療科技展今 (3) 日開展，總統蔡英文出席開幕典禮表示，台灣有卓越醫療體系、頂尖資通訊產業、具備研發實力的生醫產業，將加速推動兩大工作，整合各領域優勢，只要走好、走穩，台灣將能在國際社會，掌握更好的競爭力。

蔡英文表示，第一，加速健康產業數位轉型，台灣今年在防疫措施下，幸運維持面對面人際互動，加上台灣醫療數據化程度先進，可望結合 AIoT、5G、即時傳輸、雲端運算等關鍵科技，成為數位醫療轉型基地。

第二，蔡英文指出，台灣需要加速掌握關鍵原料、核心元件，確保檢測科技、醫療設備、原料藥、製劑、疫苗等供應，除了抵抗疫情威脅，也支撐產業發展，因此，將加速盤點關鍵戰略物資，以國內需求作為能量、用政策引導產業界上下游攜手合作。

今年疫情衝擊全球，蔡英文認為，從歷史經驗來看，挑戰往往會帶來新的機會，2020 年是台灣重新掌握供應鏈重組機會的一年，而未來串聯醫療生技、資通訊領域，發展治療延伸預防保健產業鏈也是當前國際趨勢、台灣發展契機。

蔡英文重申 520 六核心戰略產業方向，台灣目標很明確，在疫情下、疫情後時代，台灣需要持續擴大健康產業、跨領域優勢，這不僅是守護國人健康，也可望為台灣、國際社會帶來貢獻，看好健康產業也如同口罩一樣也是「TAIWAN CAN HELP」。

今年醫療科技展有近 550 個機構企業，及 150 個新創團隊共同參與。