日月光投控旗下環旭電子 完成收購法國Asteelflash

日月光投控 (3711-TW) 今 (3) 日宣布，旗下環旭電子 (601231-SH) 已完成收購法商 Financière AFG S.A.S.(FAFG)股權，同時，也取得 FAFG 旗下子公司 Asteelflash Group S.A. 百分百股權。

日月光投控指出，本次交割共給付的對價總額為 4.21 億美元 (包含現金對價及股份對價)，預計交割日後，環旭電子將透過間接百分百持股子公司 Universal Scientific Industrial France，依合約約定的業績對價調整機制 (Earn-out)，在 2022 年結束後，視 FAFG 經營情況，支付最高不超過 0.43 億美元的現金對價。

日月光投控表示，此次交割時支付的現金對價為 3.75 美元，由 USI France 支付並取得 FAFG 股份，共 0.72 億股，占 FAFG 所有已發行股份的 89.6%。

交割時應支付之股份對價為環旭電子發行之新股 0.26 億股，每股發行價格人民幣 12.64 元，合計人民幣 3.28 億元，用以交換 FAFG 股份共 0.08 億股，約占 FAFG 全部已發行股份之 10.4%），共取得 FAFG 之百分之百已發行股份 79,847,636 股。

Asteelflash Group 是一間總部位於法國的全球性電子製造服務 (EMS) 公司，日月光投控預計，收購完成後，現有管理團隊將留任，而雙方將整合全球生產據點和技術能力，共同聚焦新的終端市場和客戶，創造更多價值。

日月光投控看好，交割完成後，雙方管理團隊將迅速在銷售、供應鏈管理和技術等方面共享經驗、落實協同發展計畫，實踐環旭電子世界級領導地位進而達成持續成長之目標。