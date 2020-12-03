聯電拉動低基期股 哪類股有機會跟上？

萬寶投顧陳子榕指出，萬眾矚目、商機爆棚的世界奧林匹克運動會，原定 2020 年在東京舉行，沒想到一場疫情打亂了整個流程，也迫使日本政府不得不宣布奧運延期。而隨著近日疫苗不斷傳出好消息，奧運在明年舉行的機率越來越高。

日本政府和國際奧委會開會後初步決定，奧運將於明年夏季如期在東京舉行，但為了保障所有參與人員的健康，一萬多名的運動員和工作人員都必須施打疫苗，而計畫前往參觀奧運比賽的觀眾也可能被要求比照辦理。目前，主辦單位已經規劃出 1,000 億日圓的防疫預算，希望將奧運參加人員的安全，滴水不漏嚴格把關。



為了宣示舉辦的決心，日本政府也將原本拆下整修的奧運五色光環標誌，重新維修塗裝後，再度放回東京台場海濱公園，在靜靜的夜空中，逐日照亮奧運的時程。



事實上，因為奧運延期而衍生的追加費用，預估至少達到 2,000 億日圓，如果加上先期投入規劃、宣傳的金額，總預算高達 149 億美元，雖然有部分人士不看好這次奧運為日本政府帶來經濟效益，但是如果真的順利舉行，不但可以稍微撫慰紊亂不安的人心，對於許多相關產業也具有激勵作用，例如運動用品、紡織、面板、旅遊、自行車等，都可望帶動營運加分。



萬寶投顧陳子榕指出，近日台股盤面中，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 股價火噴，自 11/17 以來股價持續走高，至週三 (12/2) 為止，漲幅都在三成以上，不但價格雙雙創下波段高點，也獲得法人青睞。

面板股這一波大漲主要受惠宅經濟、車用需求逐步擴增，加上韓國逐漸退出液晶面板市場，中國經銷商礙於貨源減少暫停報價，種種原因使得各尺寸面板價格持續走揚，如今加上奧運舉辦帶動轉播面板需求，漲價效應恐延燒到明年上半年。



台股在週三 (12/2) 再度逼近 14,000 點整數關卡，盤中指數最高至 13,995.7 點，週四 (12/3) 突破 14,000 點整數關卡，盤中指數最高至 14,049.58 點。

回顧台股今年以來的漲幅約 16％，其中外資只有在 6 月和 11 月大幅買超台股千億元以上，其餘月份大多站在賣方，至今外資賣超仍累計近 6,000 億元，在這種情形下，台股指數依然能夠頻創新高，顯見有內資買盤伺機出手，助攻點火。

隨著年底腳步接近，年底作帳行情顯現，在類股輪動下，中小型個股將有更大機會浮上檯面。其中具代表的，像是週二 (12/1) 為大家推薦的華邦電 (2344-TW)，股價連兩日飆漲，三大法人同步大買，週三 (12/2) 再漲停，兩天大漲 20％，這就是看我文者，能夠預見風向，搶先佈局的最好證明。

萬寶投顧陳子榕指出，現在操作要在歷史高檔處尋求獲利，必須具有洞燭先機的能力，控制風險再搭配籌碼面尋找好買點，我再持續透過籌碼追蹤，跟大家分享好股：

友達 (2409-TW)10 月營收 257.25 億元，年增 28.78％；第三季營收 732.3 億元，毛利率 10.59％，每股稅後盈餘 0.3 元，轉虧為盈，第四季獲利上看百億元，力拼全年獲利；三大法人連日同步大買；面板需求強勁，報價持續走強至明年上半年。

明基材 (8215-TW)10 月營收 13.5 億元，月增 4.05％，年增 17.97％；累計前 10 月營收，年增 5.28％；第三季營收 38.26 億元，毛利率 14.91％，每股稅後盈餘 0.36 元；外資連三日買進，近期股價價漲量增；受惠面板需求增加，帶動訂單營運。

儒鴻 (1476-TW)10 月營收 31.29 億元，月增 19.67％；第三季營收 73.75 億元，毛利率 29.98％，每股稅後盈餘 4.57 元，全年可望賺足一個資本額；營運未受疫情影響，訂單能見度已至 2021 年上半年，預估將有雙位數成長；外資 11 月以來偏多買進，股價目前進入回檔整理，建議逢低擇機佈局。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含 AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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