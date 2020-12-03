〈正崴法說〉明年三大業務同步成長 全年營收估增1成

連接器及線束大廠正崴 (2392-TW) 今 (3) 日召開法說，公司表示，明年電動車相關、資料中心高傳輸線束、遊戲機及周邊應用等零組件以及系統組裝業務動能強勁，通路 iPhone 新機延後上市，預計營收將年增 1 成。

正崴表示，明年電子零組件產品動能將來自電動車用的各項模組產品，包含動力電池、軟板、充電樁、連接器及控制模組等；筆電方面則有 CCM 與手機之無線充電背蓋等產品。

系統產品中，正崴則看好穿戴裝置、電競與遊戲機的搖捍、耳機，以及週邊配件的滑鼠與 AR 等產品；此外，今年因疫情遞延的二輪電動自行車與滑板車、5G 雲端伺服器高速傳輸模組等，也將於明年相繼放量。

通路業務方面，正崴表示，今年 iPhone 新機雖然較晚上市，但銷售熱烈、加上初期配貨較少，目前呈現供不應求，預計新 iPhone 的效益可望延續至明年第二季。

另外，正崴表示，在宅經濟之帶動下，筆電及平板之需求將持續提升，同時也會拓展企業及學校教育專案業務、加強會員服務及並提高行銷比重，強化通路業務市占率及黏著度。

正崴指出，依照目前三大事業群回報的狀況，明年都有 1 成以上的成長，預計也將帶動整體營收同步成長 1 成以上，不過，近期銅價及貴金屬飆漲，公司坦言，會對連接器等產品有影響，也會與客戶談，希望能反應在明年價格。

以正崴前 10 月各產品表現來看，零組件及組裝業務受到疫情影響，導致下滑，通路則受到 iPhone 新機延後上市影響同樣衰退；若以產品營收占比來看，零組件 40%、系統組裝 50%，通路營收 10%。