〈能源盤後〉OPEC+談話外洩 預期延長減產規模3個月 美庫存連2週下降 原油收高

週三 (2 日) 交易，原油期貨價格收高，係因投資者押注 OPEC + 將延長現行減產規模，且 EIA 數據顯示，美國原油庫存連續 2 週下降。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 指出，OPEC + 之間的談判內容「高程度外流」，其內容表明「先前延長 3 個月的作法遭質疑，但現在該作法又重回談判桌上。」

OPEC+ 本週稍早將正式會議時間推遲 2 日至週四舉行，外界普遍預期，OPEC + 會達成明年起延長執行現行減產規模的決議。

能源情報局副局長兼 OPEC 首席代表 Amena Bakr 週三在推特上表示，「現在外交氛圍更融洽，代表團表示明天將可達成正面共識。」

OPEC + 推遲召開會議引起市場擔憂，恐該組織內部分歧會拖延決議時間，導致下個月產量照原訂計畫增加 200 萬桶 / 日，在歐美新冠確診人數日益增加、削弱原油需求之際，更令人擔憂。

Tyche Capital Advisors 的常務理事 Tariq Zahir 表示，他預期 OPEC + 會同意延長現行減產 (770 萬桶 / 日) 規模期限 3 個月，因為如果沒有做出決定，「我們恐看到原油價格大幅下跌。」因為美國新增確診人數激增，加上新頒布活動封鎖政策，將會挫傷能源需求。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 73 美分或近 1.6%，收每桶 45.28 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 83 美分或近 1.8%，收每桶 48.25 美元。

價格期貨公司高級市場分析師 Phil Flynn 表示，英國批准了一款新冠疫苗，且報導稱美眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和美財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 就新冠疫情刺激方案召開討論會議，「石油突然看漲。」過去 3 個交易日 WTI 原油期貨價格均下跌。

EIA 庫存報告

EIA 週三公布，上週 (11/27 止) 美國原油庫存減少了 70 萬桶，雖然不及 IHS Markit 經濟學家預期的下降 170 萬桶那樣有利，但與產業團體 API 週二稍晚公布的上升 415 萬桶相比，已令人鬆一口氣。

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 表示，「煉油活動下降以及進口和產量增加，導致原油庫減少的程度下降。」

「然而，假期期間的隱含需求顯著下降，導致汽油和蒸餾油庫存強勁上升，讓整體報告傾向悲觀。」

EIA 公布，汽油上週供應量增加 350 萬桶、蒸餾油供應量增加 320 萬桶。

IHS Markit 先前預期汽油供應量增加 200 萬桶、蒸餾油供應量增加 10 萬桶。

EIA 數據還顯示，俄克拉荷馬州庫欣的儲油中心當週庫存下降 30 萬桶。

1 月交割的汽油期貨價格上漲 1.6%，收每加侖 1.2399 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.4%，收每加侖 1.3662 美元。

1 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.5%，收每百萬 Btu 2.78 美元。

德國商銀大宗商品分析師 Eugen Weinberg 表示，OPEC + 可能會在會議上解決減產限制造成的負擔衝突。

「這意味著，其他非 OPEC + 的生產商將樂於填補該聯盟『撤軍』後留下的供應缺口。」 Weinberg 指出，挪威已經證實其自願減產的協議將在今年底到期。