夏普子公司推筆電新機搶市 明年銷量拚雙位數成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2020年12月2號19點49分

鴻海 (2317-TW) 集團旗下夏普子公司，筆電品牌 Dynabook 副社長高山郁明今 (2) 日表示，經過調整體質，加上疫情帶動遠距應用，今年整體出貨倍增，預計明年銷量也會有高雙位數的成長，而 Dynabook 今 (2) 日也在 2020 資訊月上展出一系列筆電新機種，搶攻 B2C 市場。

高山郁明指出，今年疫情帶動許多在家上班、遠端工廠管理等需求，歐美等地需求也強勁，全年出貨估可數倍成長，明年看好需求延續，雖然受到基期相對墊高，預計出貨量仍有高雙位數的增長。

而 Dynabook 近年也積極將版圖拓展至 B2C 領域，市場以台灣以及日本為主，雖然目前營收占比仍低，但高山郁明表示，明年則要擴大至中國、東南亞等亞洲市場，以擴大市占率為目標。

而 Dynabook 今日也在台推出全新系列「Dynabook 行動科技解決方案」，其中涵蓋多款商務機種 Portégé 系列，以及日本熱銷的 dynabook 系列商品，全面搶進中高階市場。

Dynabook 表示，此次推出的一系列新機種，除了搭載第十一代 Intel Core 處理器外，也升級版 dynaConnect 智慧互聯 APP，預計明年 1 月在各大平台通路開始正式販售。