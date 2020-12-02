〈寶島科法說〉4家策略聯盟據點明年陸續轉為直營店 每月營收貢獻百萬元

寶島科 (5312-TW) 今 (2) 日舉行法說會，副總經理張立徽表示，目前全台包括策略聯盟、加盟店數共有 468 家，其中 4 家據點由於經營團隊屆齡退休，將轉為自集團旗下直營店，法人估，單間門市月營收約百萬元，4 家完成轉換後，每月營收將可增近 500 萬元。

張立徽指出，今年 3-6 月受到疫情影響，消費者不願至門市消費，業績下滑，隨著台灣疫情控制得宜，消費力道自今年第 3 季末、第 4 季初逐步回升，明年上半年業績有望優於今年。

寶島科目前全台共有 468 家門市，包括加盟店、策略合作等，張立徽表示，不少加盟店經營人屆齡退休，有意出售門市，集團評估後，今年會有 1 家、明年 4 家將轉為集團旗下直營門市，以單店月平均營收百萬元計算，全數轉換完成後，每月營收將穩定增長。

寶島科共有六大品牌，包括定位在精品的米蘭與 Lamode；定位在上班族、商業人士的寶島眼鏡；以學生、年輕客群及多價位的文雄、鏡匠、Solomax 等，寶島科表示，若以集團營業額來看，市占率約 22%；若以集團門市數量計算，市占率約 11%。

寶島科除拓展眼鏡、隱形眼鏡事業外，近年也將觸角伸向助聽器、葉黃素、面膜及蘇打水等複合式商品，張立徽表示，雖然目前複合式商品還在起步階段，營收比重低，預期持續推廣下，營運有望穩定成長。

另外，助聽器是代理日本品牌來台，張立徽認為，由於台灣人口結構與日本相似，均進入老年化社會，助聽器需求量緩步增長，其中，該助聽器占日本品牌營收比重 10%，預期集團旗下約有 42 家門市，具備助聽器專業銷售人員，持續推廣下，長期來看，營收貢獻有望進一步增長。