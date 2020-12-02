川普仍不放棄希望 瞄準威州發起最新訴訟

美國總統川普已在賓州、密西根和亞利桑那州的法律戰接連挫敗，但他仍對翻盤之路持續不懈。週二 (1 日) 川普競選團隊對威州選票結果提起訴訟，指控大選舞弊，無可避免地改變了威州選舉結果。

川普競選團隊上月 18 日花費 300 萬，要求對威州密爾瓦基郡、戴恩郡進行重新計票，而威州上週末公布大選重新計票結果，拜登總票數仍大贏川普逾 2 萬票，拿下 10 張選舉人票。

本週二川普陣營再度提起威州訴訟，要求威州最高法院撤銷並撤回威州州長艾佛斯 (Tony Evers) 大選認證，還要求法院對艾佛斯和州選舉委員會下令，排除大量 (聲稱非法的) 郵寄投票。

川普競選團隊、現任總統川普、副總統彭斯在內的原告團，要求威州法院阻止對大選結果認證，直到這些 (聲稱非法的) 選票從總票數中扣除為止，這牽涉到威州兩郡約 221,000 張選票。

拜登競選活動發言人 Nate Evans 提到，川普訴訟針對數十萬威州沒做錯任何事的選民，但這些選民只是依選舉官員長期指導行事，該訴訟完全毫無根據，沒有確切的事實。

除了川普陣營週二發起的最新訴訟外，保守派占多數的威州最高法院目前考慮是否審理保守派發起的另兩項選票無效的訴訟。

外媒預料，12 月 14 日選舉人團推舉美國總統的終選時間，拜登將於贏得 306 票，川普則獲得 232 張。