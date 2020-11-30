吉源-KY營運轉盈 將重啟廣東第二條鋁罐生產線建置

飲料金屬包材廠吉源 - KY(8488-TW) 今年第三季營運由虧轉盈，公司抓準市場包材需求趨勢，將重啟廣東第二條鋁罐產線設置規劃，發言人林子閔今 (30) 日指出，此新鋁罐生產線設置案，將配合即將進行的新籌資計畫一併規劃。

林子閔今天在法說會上指出，上半年吉源 - KY 在大陸生產受疫情影響，造成復工延遲，第一季及第二季營運都呈現虧損，第三季則因生產、需求恢復正常，營運轉盈，第四季在中秋節及十一長假後，到明年農曆過年前，將迎來另一波飲品包材出貨高峰，預期今年底前後，主要客戶拉貨量可望提升，有利公司營運。

林子閔強調，吉源 - KY 也啟動大陸廣東廠第二條鋁罐生產線的籌備設置計畫，作為明年後疫情時代新市場開拓預作布局，而新鋁罐生產線設置案，也將配合即將進行的新籌資計畫一併進行規劃。

由吉源 - KY 營收結構來看，馬口鐵罐的路吉源 - KY 營收比重，由 2017 年的 75% 降到今年前三季的 62%，鋁罐營收則由 2017 年 24%，增加到今年前三季 36%，公司原先規劃今年初擴充鋁罐生產線，近期已決定重啟。

吉源 - KY 原在 2016 年 3 月聯貸 5000 萬美元，林子閔說，吉源 - KY 將重組融資案，並考量對鋁罐生產線新投資計畫需求資金，納入新融資案規劃中。