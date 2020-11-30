同欣電減資後直奔漲停 創歷史新高價

封測廠同欣電 (6271-TW) 完成現金減資，新股今 (30) 日上市，公司對明年展望樂觀，開盤直奔漲停價位，衝上 198.5 元創新高；同欣電預計，受惠 CIS 封測需求續強，第四季營收將寫單季新猷，全年將挑戰百億元大關。

展望明年，同欣電看好，由於中低階手機鏡頭像素持續升級，美中貿易戰後全球將分成兩大系統，客戶有更多機會拿到高階產品訂單，且汽車自動駕駛趨勢不變，帶動更多車用鏡頭需求，影像產品業務將持續成長。

同欣電目前 CIS 晶圓重組 (RW) 月產能約 15-16 萬片，稼動率 9 成，預計到明年 2 月需求都相當健康，且因市場需求相當熱絡，過往淡季殺價壓力減輕，獲利維持高檔水準。

此外，隨著車市逐步回溫，同欣電因專注 LED 車用照明，客戶對明年需求也樂觀，預期明年陶瓷基板業績可望持穩或重返成長，將終止連五年衰退，加上混和積體電路、高頻無線通訊模組業務分別搭上醫療、低軌道衛星需求，也將挹注明年營運。

同欣電先前為併購勝麗，實收資本額自 16.53 億元增至 23.67 億元，股本膨脹 43%，為提高股東投資報酬率、每股獲利能力，辦理現金減資 5.78 億元，實收資本額降至 17.88 億元。減資比例約 24.45%，股本膨脹幅度也收斂至 8.16%。