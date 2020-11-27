11月CCI寫7個月新高 投資股票信心自谷底回升

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 11 月消費者信心指數 (CCI) 調查總數為 72.9 點，較上月上升 1.8 點，並來到 7 個月以來高點；其中，6 項調查指標中有 4 項指標上升，又以投資股票信心上升最多，已從歷史低點彈升，但仍處歷史次低，持續反映台股頻創高後民眾居高思危的情緒。

台經中心指出，11 月上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，調查為 35.2 點，較上月上升 5.2 點；其次是「未來半年家庭經濟狀況」85.6 點，不僅較上月上升 3.95 點，6 月起整體已呈現上升的趨勢，並來到 7 個月高點。

而「未來半年購買耐久性財貨時機」月升 2.9 點至 125.2 點，而上升幅度最少的指標是「未來半年國內經濟景氣」，調查結果為 85.25 點，僅較上月上升 1.45 點，仍來到 7 個月高點。

11 月下降幅度最多的指標是「未來半年國內就業機會」，調查結果為 64.8 點，月減 2 點；「未來半年國內物價水準」41.35 點，月減 0.7 點，台經中心說明，今年的物價水準指標整體趨勢下降。

從絕對水準來看，5 項指標偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」偏向樂觀。

另外，由台灣房屋集團調查協辦的「購買房地產時機」指標，11 月調查結果為 114.8 點，較上月上升 2.3 點，續創 4 月發布調查以來新高。