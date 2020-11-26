阿根廷民眾向馬拉度納告別 全國哀悼3天

成千上萬的球迷在布宜諾斯艾利斯總統府，對阿根廷足球傳奇人物馬拉度納 (Diego Maradona) 表達敬意與哀悼。

阿根廷人視為民族英雄的馬拉度納，週三 (25 日) 因心臟病發作過世，享壽 60 歲。阿根廷為了對他表達敬意，開始了為期 3 天的哀悼活動。

週三晚間，在布宜諾斯艾利斯的 de Mayo 廣場上聚了大批群眾，官員們急於安裝警戒線及其他措施，以限制 COVID-19 病毒的傳播。

直到深夜，穿著阿根廷球衣的人群全國各地的街道，以哀悼馬拉度納的死，並懷念他的一生。

馬拉度納捧起 1986 年世界盃冠軍盃 (圖: AFP)

馬拉度納生前曾為巴塞隆納和那不勒斯等球隊效力，在阿根廷贏得 1986 年世界盃時，他擔任隊長，幾乎是以一己之力為球奪冠。還幫助了球隊打進 1990 年世界盃決賽，但在 1994 年因被檢查出使用禁藥麻黃素，而被永遠逐出世界盃。

1986 年 8 強戰對上英格蘭，是兩國在福克蘭群島戰爭後，雙方足球隊首度對壘。在這場比賽中，馬拉度納攻進充滿爭議的「上帝之手」進球，隨後又大演個人英雄主義，在場上單人突破英格蘭 5 人以上的防守，攻進致勝球，這球在 2002 年國際足總舉行的票選中，被選為「世紀最佳進球」。

他在球場上的卓越表現使他躋身足球巨星名人堂，但場外應對公眾的不當，以及個人品性行為的爭議，使他經常因場外事件登上新聞版面。而個人毒品成癮的問題，也讓他健康大受影響。

退役後，馬拉度納因古柯鹼成癮而患上了心臟病，他的體重和身體狀況出現了巨大波動。在本月初，他則接受手術，清除腦部血塊，於兩週前返家休養。