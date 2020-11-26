淘帝-KY跨足醫療事業 將全面改選董事

中國前 10 大童裝品牌商淘帝 - KY(2929-TW) 今 (26) 日發布重訊宣布，為朝多角化發展跨足醫療事業，明年 1 月 21 日將召開股東臨時會進行董事全面改選，引進具相關領域專長的董事，原董事暨財務長王冠華則因個人家庭因素進行職務調整。

淘帝說明，看好全球防疫將成未來長期發展趨勢，集團考量服裝本業和口罩等相關醫療事業具產業垂直共通性，第三季已宣布，集團將朝多角化發展布局跨足醫療事業，此次董事會決議全面董事改選，藉由引進具有相關領域專長的董事，推動多角化經營策略。

淘帝總經理周志鴻進一步指出，在福建當地政府引導下，協同大股東透過福建源盛紡織城有限公司進行醫療級口罩生產，除提供優質平價口罩給 25 個經銷商，並以買童裝贈口罩的方式保障市場銷售，還提供更多產能支援其他地區需求。

淘帝 9 月 30 日董事會通過，在福州設立醫療用品業務子公司，發展二類醫療器械，包括口罩、防護衣等防疫物資業務。

另一方面，淘帝同步計劃在台灣設立子公司，進行童裝銷售業務和新興業務拓展等，開拓營運轉型新契機。

另外，淘帝指出，原董事暨財務長王冠華因個人家庭因素，將進行職務調整，經營團隊會更專注提升公司透明度，及提升全體公司利害關係人權益為首要經營目標。

淘帝再次強調，第三季財報現金水位保持在充裕水準，目前有超過人民幣 2 億元現金存放於台灣銀行福州分行。