郭明錤：新鉅科受惠成本下降及產業結構改善 明年EPS估上看4.5元

天風證券分析師郭明錤今 (26) 日出具報告指出，二線線光學元件廠新鉅科 (3630-TW) 因屏下指紋產業結構與產品組合改善，預測新鉅科將自今年第四季開始轉虧為盈，預估 2021 年營收及獲利將創新高，營收估達 36-40 億元，每股純益估在 4-4.5 元。

郭明錤強調，新鉅科獲利成長，是受益於產品組合顯著改善 ，產品包括 6P 鏡頭、潛望式鏡頭與光學屏下指紋鏡頭，且產能擴充約 80%，同時，生產自動化降低了成本。

新鉅科今年前三季虧損，郭明錤指出，主因為產業結構改變。光學屏下指紋自 2019 年上半年開始因超薄屏下指紋開始大量出貨故市占率下滑，且大立光與聯創自 2019 年下半年開始成為光學屏下指紋鏡頭供應商導致競爭加劇。因光學屏下指紋鏡頭為新鉅科獲利最佳的產品，因為影響新鉅科前三季虧損主因。

郭明錤預估，新鉅科最壞時刻已過，因屏下指紋產業結構改變與產品組合改善，因此將自今年第四季轉虧為盈，預計新鉅科季營收自第四季起停止年衰退，並於今年第四季或明年第一季開始恢復年成長，預測新鉅科 2021 年光學指紋鏡頭出貨量將年成長 1-1.2 倍到 2-2.4 億顆，貢獻營 25-30 億元。

郭明錤預估，新鉅科 2021 年營收與每股純益將創歷史新高，分別為營收 36-40 億元，每股純益 4-4.5 元，受惠產品組合改善，高毛利新產品自 2021 年開始出貨，同時，新鉅科也為 2021 年二線鏡頭廠商中最具投資價值者。