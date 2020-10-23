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〈黃天牧開講〉IFRS 17將如期接軌 保險業勿再觀望

黃天牧：IFRS 17一定如期接軌 保險業勿再觀望
黃天牧：IFRS 17一定如期接軌 保險業勿再觀望

金管會敲定我國保險業預計在 2026 年接軌 IFRS 17，金融總會最新白皮書談及，接軌將使保險業面臨大舉增資的壓力，金管會主委黃天牧今 (23) 日表示，呼籲保險公司不要再觀望，台灣一定會如期在 2026 年接軌，保險業負責人要認知轉型的必要性，但他強調「不會頭腦壞了整個 IFRS 17 搬過來」，會考量國情，向國際爭取符合台灣市場的彈性。

黃天牧今天出席「保險新視野研討會」時表示，國內好幾年前就開始與 IASB(國際會計準則理事會) 溝通，10 幾年來大家都在注意接軌國際的問題，呼籲保險公司不要再觀望，各公司情況不同，努力不努力還是有差別，過去 10 多年來，重視保單成本降低的公司，接軌上就相對簡單，但有些公司沒有用合理收益率去承擔，只注意市占率、不注意成本，就要付出高代價。

黃天牧強調，接軌 IFRS17，金管會「不會頭腦壞了整個搬過來」，會考量國情，向國際爭取符合台灣市場的彈性，IASB 也有做一些評估，給出一些係數、利率等，金管會一直努力讓新制度轉型，雖然讓業者付一些代價，但他直言，「轉型不可能不付出代價」，只是不是付不起的代價，而是轉型為讓台灣保險業有可長可久的基礎。

外界也關切是否有保險公司會在接軌後面臨併購或遭淘汰，黃天牧強調，金管會是監理機關，是不是有人被淘汰，決定權不完全在主管機關，也要看業者怎麼配合，保發中心也成立轉型資源小組，結合 4 大會計師事務所等去輔導，協助中小型業者轉型過度。

對保戶來說，若要選擇保險公司，金管會也要求保險公司財務、業務指標要公開透明，保戶可以查看五大指標，包括：淨值比、RBC、負責人風格、金管會裁罰紀錄、是否穩定的獲利，來判斷是否是可期待的保險公司。

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