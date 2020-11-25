台股開高走低跌破5日線 三大法人聯手賣超138.37億元

美股全面收高，道瓊指數首度攻上 3 萬點大關，亞股應聲走揚，不過，台股今 (25) 日開高走低，隨著調節賣壓出籠，電子權值股軟腳，儘管傳產表現相對有撐，終場指數仍翻黑跌破 5 日線，三大法人同站賣方，合計賣超 138.37 億元。

加權指數終場下跌 68 點，收在 13738 點，成交值維持在 2600 億元之上。觀察籌碼面，外資今日賣超 106.32 億元，為連 2 賣；投信同步賣超 9.73 億元；自營商則中止連 5 買，轉為賣超 22.32 億元，三大法人合計賣超 138.37 億元。

台積電今日開高走低，隨著獲利了結賣壓出籠，終場翻黑下跌 1%，收在 487 元；晶圓代工廠聯電、世界持續受買盤青睞，均上漲近 1%；聯發科、大立光、台達電等均遭到調節震盪走跌；塑化、鋼鐵、玻璃、航運等傳產族群表現相對強勢。

被動元件族群今日普遍遭空方鎖定，華新科傳有員工染疫停工檢測，儘管公司澄清營運及出貨不受影響，今日股價仍大跌 3.6%，國巨、奇力新、凱美、興勤等多檔同步重挫約 3%。

此外，美國總統當選人拜登將展開交接作業，帶動相關概念股走勢，太陽能導電漿廠碩禾今日率先亮燈漲停，元晶、達能、磐亞、安集等多檔均走揚；風電族群也表現不俗，中興電直奔漲停，世紀鋼、新光鋼、華城、大亞、華新、樺晟皆表現亮眼。

法人表示，台股漲多難免面臨調節壓力，不過，下殺力道不算太強勁，類股維持良性輪動，波段支撐端看月線，月線不破仍然是波段偏多，短線可留意部分漲價利多題材股。