中國國藥集團向中國當局提交新冠疫苗上市申請

中國國藥控股 (HK-1099) 母公司的國藥集團副總經理石晟怡向媒體透露，國藥集團已向中國國家藥監局提交新冠病毒 (COVID-19) 疫苗的上市申請。

國藥集團在本月 12 日表示，由該集團所研發的中國生物新冠疫苗，已進入第三期的臨床階段。在埃及、秘魯、阿根廷、巴林、摩洛哥、阿拉伯聯合大公國 (UAE) 等國家都有進行試驗，有超過 5 萬人參與。而該集團也宣稱效果優於預期。

國藥集團表示由於在試驗過程中的效果良好，阿拉伯聯合大公國及巴林等國家，也都接連宣布緊急使用國藥集團的兩款新冠疫苗。

國藥集團是一家由大陸國務院國有資產監督管理委員會直接管理的大型中央醫藥企業，醫藥健康是該集團的最主要業務。集團員工多達 15 萬人，坐擁 6 家上市公司與 1500 家以上的子公司，去年營收近人民幣 5000 億元。

先前，國藥集團董事長劉敬楨也曾經表示，國藥集團所研發的新冠疫苗，不論是在臨床實驗、生產、緊急使用等各方面，全都領先全球。

他也指出目前集團所研發的新冠疫苗已超過百萬人接種，除了發現零星幾個輕微症狀案例之外，該集團並未收到出現嚴重不良反應的報告。另有 5.6 萬人在接種之後離境，目前也尚未傳出感染案例。