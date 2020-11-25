〈貴金屬盤後〉美股大漲 黃金跌至7月以來最低 但未摜破關鍵1800美元

週二 (24 日) 交易，黃金期貨價格連續第二日大幅下跌，但仍守住關鍵支撐點，係因在新冠疫苗有進展之際，美股大漲，道指首次突破 3000 點里程碑。

美國拜登當選後，美國總務署遲未啟動政權交接程序，延誤交接遭批危及國家安全，總務署 23 日下午致函拜登，雖沒有提到「拜登當選」，還稱這場選舉的真正贏家將由憲法所規定選舉程序來決定，但也告知川普政府已經做好準備，將啟動交接程序。

川普也在推特上發文表示，其團隊將著手進行與初期規定有關的工作，「做該做的事」。川普雖未承認敗選，亦未提及政權移交，但此番澄清仍可減輕投資者對政局動盪的不安。

道指上漲至創紀錄的水準，投資者也湧入小型資本股，Russell 2000 指數連續第二日創下歷史新高。

Insignia Consultants 首席市場分析師 Chintan Karnani 寫道，「新冠疫苗的好消息和拜登入主白宮前的過渡期順利推展，這些導致黃金和白銀下跌。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 33.20 美元或約 1.8%，收每盎司 1804.60 美元，觸及 7 月以來最低水準。盤中低點達 1797.10 美元。

黃金週一跌破關鍵水準 1850 美元後，其支撐點下行至 1800 美元左右，接近其 200 日移動均線 (MA)。技術分析師將 200 日 MA 視為漲跌動能分水嶺。

12 月白銀期貨價格下跌 33.3 美分或 1.4%，收每盎司 23.30 美元。

本週迄今，黃金下跌 3.7%、白銀下跌超過 4.5%。

週一黃金白銀因製藥廠阿斯利康 (AstraZeneca) (AZN-US) 的正面疫苗消息而受挫。

阿斯利康週一公布研究二 / 三期臨床試驗結果，與牛津大學合作研發「牛津疫苗」AZD1222 整體有效性大約是 70.4%，其中低劑量疫苗有效性高達 90%。此前，輝瑞及 BioNTech 以及製藥商 Moderna 都發布了類似的樂觀疫苗新聞。

XM 投資分析師 Marios Hadjikyriacos 在週二報告中寫道，「到頭來這波歡喜情緒令黃金受挫最大。」

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