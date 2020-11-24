永裕積極發展綠色包材 看好趨勢推升動能可期

包材容器大廠永裕 (1323-TW) 今 (24) 日召開法說，永裕看好，在客戶庫存調整告段落、加上高階新品投產，本季營運可望優於上季，全年 EPS 可持平去年；看準綠色包材為大勢所趨，永裕並積極投入綠色包材研發，營收與毛利貢獻將逐步成長。

永裕今年前三季 EPS 達 2.4 元，年增 1.7%，寫歷年同期次高。永裕表示，客戶庫存調控告段落，使近 2 月營收皆有近 3 億元表現，加上高階新品陸續投產，雖然新台幣升值持續，但在產品組合優化下，本季營收、獲利可望優於上季，全年 EPS 可望持平去年表現。

永裕主要產品為化妝品、家庭用品、藥品等包材容器，客戶約 99% 都是國際大廠，如資生堂、3M、Chanel、花王、嬌生、SK-II、P&G、蘭蔻等。

永裕目前全力投入各種綠色包材開發，如在包材容器中添加貝殼類、竹子粉等環保材質，或使用可自然分解的材質添加劑等。

永裕表示，因應環保趨勢，國際品牌客戶對綠色包材的需求也逐步成長，目前出貨給日本客戶的生質包材比重最高，其次是美國地區。

永裕指出，雖然目前綠色包材營收占比還不高，但由於生質包材毛利較既有產品線佳，看好在綠色包材趨勢推升下，未來對營收與毛利的貢獻，將會逐漸成長。