盤前財經大事搶先讀2020年11月24日

今日操盤前瞻

台灣無薪假統計

美國 9 月 FHFA 房價指數

法說會：合庫金、高端疫苗、利華、年興、兆勁、萬泰科

除權息：百達 - KY、同泰、雙喜

外媒：葉倫證實為拜登內閣財長 布蘭納德明年或取代鮑爾

週一 (23 日) 多家外媒引述拜登內部消息人士透露，聯準會 (Fed) 主席葉倫 (Janet Yellen) 已擊敗了聯準會 (Fed) 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 出任拜登新內閣的財政部長。閱讀全文...

彭博：富士康擬利用威州廠組裝 Google 伺服器零件

《彭博》引述知情人士報導，鴻海富士康計劃在威斯康辛州的工廠為 Google 伺服器組裝關鍵零件，預計明年第 1 季進入量產。閱讀全文...

10 月房貸利率終結連 4 凍 略上揚至 1.367% 創 6 個月高點

台灣央行週一 (23) 日公布 10 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，購屋貸款共 512.44 億元，較上月減少 41.02 億元，為連 2 月下滑，房貸利率也終結連續 4 個月處 1.359% 的歷史次低水平，較上月上揚 0.008 個百分點至 1.367%，為 6 個月來高點。閱讀全文...

玉晶光法說將登場 法人關注高階鏡頭開發及市占表現

蘋果供應鏈光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 將在 11 月 27 日召開年度線上法人說明會，由於第三季毛利率下滑到 42.3% ，且獲利低於去年同期，法人關切玉晶光第四季主要美系客戶接單狀況。閱讀全文...

台聚看好 EVA 價格漲至年底 明年上半年需求持穩

台聚 (1304-TW) 昨 (23) 日召開法說會，台聚表示，在市場持續吃緊下，EVA 價格暴衝走勢將延續至年底，預估 12 月 EVA 價格將上漲至 2200 美元，明年可望逐漸回歸正常水準，就目前客戶提供的資訊來看，上半年需求可望持穩。閱讀全文...



