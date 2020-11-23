郵局攜手悠遊卡 金融卡也可直接扣款儲值「嗶」悠遊

很多人人生第一個開立的帳戶是郵局帳戶，第一張電子票證卡片是悠遊卡，明 (24) 日起郵局金融卡與悠遊卡兩張卡片將合而為一，中華郵政與悠遊卡公司合作發行「中華郵政 VISA 悠遊金融卡」，讓金融卡也可以直接扣款儲值「嗶」悠遊、進行小額支付。

台灣幾乎每個人都有中華郵政的帳戶，悠遊卡至今流通卡數也約 8200 萬張，每個人手中也有約 3.5 張悠遊卡，雙方結合堪稱「普惠金融」的最佳典範。

「郵政 VISA 金融卡」加載悠遊卡票證及小額支付功能，除具備 ATM 查詢、存提款、轉帳、繳費（稅）、消費扣款等金融卡功能及 VISA 金融卡刷卡消費與國外提款功能外，兼具悠遊卡交易功能，藉由三卡合一，持卡人不論搭乘捷運、公車、臺鐵等大眾運輸或至超商購物、進行小額消費等，皆可便利使用。

而「郵政 VISA 金融卡」最大特色就是悠遊卡儲值功能，主要是結合郵政儲金存簿帳戶直接扣款，例如悠遊卡餘額不足時，一次可自動加值新臺幣（以下同）500 元或其倍數的一定金額至悠遊卡，每日累積自動加值金額以 3000 元為上限，每卡儲值金額最高上限 1 萬元。而明年 2 月底前，只要首次自動加值成功，即限量回饋 50 元。

中華郵政 VISA 悠遊金融卡不具信用卡功能，沒有擴張信用的疑慮，也就是消費不透支、無循環利息，適合年輕人及老人家使用，而悠遊卡可在全國超過 4 萬個支付點進行消費，建構了完整的悠遊生活圈。

明日起，凡年滿 16 歲的中華郵政原存戶或新開戶，皆可至全台灣 522 家即時發卡郵局申辦，且持有原金融卡換卡申辦免收 100 元手續費，未成年者，需另附法定代理人 (父母雙方或監護人) 的國民身分證及同意書。